Béisbol arranca este domingo sus entrenamientos para los Juegos Santo Domingo 2026

La República Dominicana anunció la convocatoria de 57 jugadores para las competencias de béisbol de los Juegos Centroamericanos & del Caribe, Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El gerente general del combinado dominicano de béisbol para los "XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026", Luis Polonia Jr., anunció la convocatoria a práctica para este domingo 21 de junio en las instalaciones de IPL Academy, ubicada en El Toro de San Antonio de Guerra en Santo Domingo Este.

Los entrenamientos arrancarán a las 10:00 de la mañana del próximo domingo en la IPLA Academy, y el calendario de juego de béisbol serán anunciados próximamente.

Los convocados

Receptores: Pedro Severino, Randy Florentino, Edward Uceta, Deivi Grullón y Bryan Hernández.

Jugadores del cuadro: Anthony García, Kelvin "Lolo" Sánchez, Bladimir Restituyo, Cristopher Familia, Jesús Martínez, Sabriel Polanco, Diego Hernández, Aneury Tavarez, Inmanol Varga, Starlin Javier y Bryan González.

Jardineros: Michael De León, Alfredo Reyes, Yamaico Navarro, Isaac De León, Irving Ortega, Bryan Hernández, José King, Geury Estévez, Omar Meregildo, Edwin Espinal, Luis Chevalier, Rafael Morel y Junior Sanquintín.

Lanzadores: Enny Romero (LHP), Sammy Tavarez (RHP), Carlos Belén, (RHP), Carlos Calderon (RHP), Dionys Rodríguez ((RHP), Armando Vásquez (LHP), William Ramírez (RHP), Bryaner Sánchez (RHP), Diogenes Almengó (RHP), Edwin Adón (RHP), Efralin De León (LHP), Engel García (RHP), Feliz Ramírez (RHP), José Acosta (RHP), Lisalverto Bonilla (RHP), Olvis Parra (RHP), Ramón Henríquez (RHP), Wilker Reyes (LHP). Yenfri Sosa (LHP), Geury Gervacio (LHP), Maxuel Hernández (RHP), Luis David Reyes (RHP), Benjamín Arias (RHP), Junior Piña (RHP), Juan Méndez (RHP), Leonardo Rodríguez (RHP), Jerson Ramírez (RHP) y Jorge Geraldo (RHP).

Los participantes

Para Santo Domingo 2026 en béisbol estarán participando las novenas de Puerto Rico, México, Curazao, Panamá, Colombia, Cuba, Nicaragua y los anfitriones de República Dominicana.

El medallero

En la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el béisbol dominicano ha subido al podio en 11 oportunidades, siendo tres oros, cuatro platas y cuatro medallas de bronce, para mantenerse así en el segundo lugar del medallero, sólo superado por Cuba con 19 preseas en total.