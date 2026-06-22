Juan Soto ya es sexto en la votación y podría ir al Juego de Estrellas

Juan Soto ha sido elegido cuatro veces al Juego de Estrellas en su carrera de nueve años en las Grandes Ligas. ( ARCHIVO/ AFP )

Juan Soto ha dado un salto notable en las votaciones para el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas, el que sería su primero con los Mets.

Tras aparecer en la novena posición en el primer boletín de la semana pasada, el estelar patrullero neuyorquino ha tomado un segundo aire gracias al respaldo masivo de los fanáticos, con el que escaló hasta el importante sexto puesto de la Liga Nacional con un total de 947,033 votos, con lo que entra en la pelea por ser elegido.

En el caso de los jardineros, lo los primeros seis en la votación pasan a la segunda fase de la elección.

El nativo de Santo Domingo supera momentáneamente en la carrera a promesas como Jordan Walker y James Wood, consolidándose en el grupo élite que encabeza el cubano Andy Pages de los Dodgers (1,518,451 votos), seguido por Brandon Marsh de los Phillies (1,256,874) y el venezolano Ronald Acuña Jr. de los Braves (1,216,288).

Con el cierre de la primera ronda de votaciones al mediodía de este jueves, Soto busca asegurar su presencia en el clásico de mitad de temporada junto a su compatriota Teoscar Hernández, quien marcha de quinto en el listado con 1,043,541 sufragios.

Vladimir Guerrero Jr. (1,458,461) y Junior Caminero (1,310,879) lideran las votaciones para la primera y tercera base de la Americana, respectivamente.

En el mismo circuito, Julio Rodríguez (819,514), va quinto en los jardines, y por lo tanto tiene un puesto asegurado para la segunda ronda de votación. Jesús Sánchez, (764,037) está fuera al ir en octavo puesto, pero no muy lejos del último lugar ocupado por Randy Arozarena, Mariners (793,017).

Fases de la votación

Para tener un pase directo al lineup titular, el jugador de cada posición debe recibir la mayor cantidad de votos en total en cada liga durante la Fase 1. Ese pelotero ya no tiene que participar en la Fase 2. Los finalistas: En las demás posiciones, los dos jugadores más votados de cada cuadro avanzan a la Fase 2. En el caso de los jardines (outfield), clasifican los seis peloteros con más voto.

Los votos acumulados durante la fase 1 no se suman para la siguiente etapa, todos los clasificados arrancan la fase 2 desde cero. Esa fase se inicia el lunes 29 de junio a las 12 del mediodía y cierran el jueves 2 de julio al mediodía.

Los ganadores finales de cada posición se anunciarán oficialmente el sábado 4 de julio a través de la cadena FOX, para el gran choque que será del 14 de julio en Filadelfia.