Marlins confían en que Eury Pérez abrirá este miércoles

Los Marlins de Miami se muestran esperanzados de que el derecho dominicano Eury Pérez pueda subir al montículo para medirse este miércoles, a las 12 del mediodía hora dominicana, contra los Rancheros de Texas.

Pérez solo realizó una apertura de rehabilitación tras perderse tres semanas por una distensión en el muslo.

Alcanzó las 99 mph durante esa apertura y, según reportes de;l equipo, lanzaba rectas de 95 mph durante su sesión de prácticas de lanzamientos.

El pitcher santiguero solo lanzó 51 pitcheos en su apertura de rehabilitación, por lo que es especula que sea poco probable que esté en plena forma para este partido de mitad de semana.

Altos y bajos

La campaña de Eury Pérez con los Marlins de Miami en este 2026 ha sido una montaña rusa de emociones reflejada en sus registros de con un récord de 3 victorias y 6 derrotas con 75 ponches, y una efectividad de 4.60 en 12 aperturas antes de lesionarse.

Sus picos más altos llegaron a finales de mayo, donde exhibió un dominio espectacular: el 22 de mayo ante los Mets de Nueva York lanzó 6.1 entradas dominantes de una sola carrera y, apenas cinco días después,

Pérez cerró su joya del mes ponchando a 9 bateadores en solo 4 episodios en blanco frente a los Azulejos de Toronto, valiéndose de rectas fulminantes que rozaron las 101 mph.

Por el contrario, los puntos más bajos del espigado lanzador dominicano han estado directamente ligados a la inconsistencia en su comando y problemas físicos.

Sus peores salidas ocurrieron a inicios de mayo. El día 6 ante los Orioles de Baltimore y el 17 contra los Rays de Tampa Bay, encuentros en los que toleró 5 carreras limpias en apenas 5 entradas debido a un exceso de boletos (otorgó 5 y 4 transferencias respectivamente) y a su tendencia a permitir cuadrangulares, sumando 11 vuelacercas en contra a lo largo de sus 62.2 episodios lanzados.

Su momento más crítico llegó el 26 de mayo cuando fue ingresado a la lista de lesionados por una distensión en el músculo grácilis del muslo derecho, frenando en seco su mejor momento deportivo.

Afortunadamente para los Marlins, el proceso de recuperación del "Baby Goat" ha avanzado mucho más rápido de lo presupuestado.