El pelotero dominicano Isaías Tejeda vivió el pánico del sismo de Venezuela en pleno juego

El inicialista dominicano Isaías Tejeda vivió momentos de profunda tensión y alarma al ser sorprendido por el terremoto de 7.1 grados que sacudió Venezuela mientras jugaba.

El veterano jugador se encontraba en pleno terreno de juego disputando un partido oficial de la Liga Mayor de Verano de ese país cuando la tierra comenzó a sacudirse de manera violenta. La situación forzó la evacuación inmediata de los fanáticos y la suspensión de las actividades deportivas programadas para esa jornada.

Tejeda, de 34 años de edad, se encuentra actualmente en la ciudad de Barquisimeto, y al momento del sismo, defendía la camiseta de los Guerreros de Lara en un partido contra los Caciques del Distrito.

Según relató el propio pelotero, el movimiento telúrico interrumpió el juego de forma abrupta en la parte alta del tercer episodio. Fue en ese instante cuando el pánico se apoderó del recinto deportivo al verse amenazada la seguridad de todos los presentes.

"Fue un temblor sumamente fuerte; estábamos en pleno juego y empezaron a moverse las luces y las torres del estadio", aseguró Tejeda a Diario Libre al tiempo que describía los angustiantes segundos que se vivieron en el terreno.

De inmediato, los peloteros, el cuerpo técnico y el personal de apoyo buscaron refugio en las zonas seguras del parque de pelota. Aunque la infraestructura sufrió la fuerte sacudida, la rápida reacción del equipo evitó que se reportaran heridos o situaciones de gravedad extrema dentro del estadio de Barquisimeto.

La Guaira impactada

A pesar de que el susto fue mayúsculo en su localidad, Tejeda explicó que los reportes más críticos provienen de la zona costera y la capital del país sudamericano. "Aquí paró, pero donde más fuerte se sintió fue en La Guaira y en Caracas, que quedan como a seis horas de donde yo me encuentro",

A través de videos y mensajes enviados por sus propios compañeros a su teléfono celular, jugador ciollo pudo constatar los daños causados en el hotel donde se hospedaba el equipo Delfines de La Guaira al inicio de la temporada, el cual según su relato, colapsó completamente.

Tejeda, quien llegó a Venezuela hace aproximadamente dos meses para accionar en el circuito veraniego, afronta esta emergencia completamente solo, alejado de sus seres queridos.

Al ser cuestionado sobre la situación de otros compatriotas que también refuerzan en la liga venezolana, Tejeda admitió que tiene varios amigos distribuidos en los diferentes equipos del torneo, pero que debido al colapso momentáneo y a la confusión generada por el sismo, aún no había podido establecer comunicación directa con ellos.

Tejeda es un pelotero con trayectoria profesional que incluye firmas con organizaciones de las Grandes Ligas como los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta. En la pelota invernal dominicana, el inicialista vistió las camisetas de los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas.

Su última participación activa en el invierno dominicano se registró en el año 2021 con el conjunto escarlata, figurando además en el roster de los Toros del Este hasta la temporada pasada, aunque no llegó a ver acción en el terreno.

En 2023, Tejeda militó con los Leones de Caracas de la Liga Venezolana con los que ganó el campeonato, y en la serie final, fue galardonado con el premio Robert Pérez como Jugador Más Valioso.

Tejada ya se comunicó con su familia en el país para llevarles tranquilidad ante las noticias del terremoto y sus posteriores réplicas.