El pitcher Jenrry Mejía se salvó de morir en un derrumbe luego de que un ascensor cambiara su ruta

Jenrry Mejía cuando juagaba para los Mets de Nueva York ( ARCHIVO/ AP )

El lanzador dominicano Jenrry Mejía vivió la que sin dudas será la experiencia más aterradoras de su existencia al sobrevivir al colapso total de un edificio, tras uno de los dos terremotos que impactaron Venezuela.

El pelotero quisqueyano se encontraba dentro del gimnasio de la estructura al momento del sismo. Lo que parecía una rutina normal de entrenamientos se transformó en una carrera por salvar su vida, en cuestión de segundos.

El pitcher que jugó cinco años en las Grandes Ligas explicó que el desastre lo alcanzó mientras intentaba regresar a su habitación desde las instalaciones deportivas, y tomó el elevador.

"Yo estaba en el área de gimnasio. Y en ese momento yo agarré el ascensor para salir", relató el serpentinero al programa radial Mañana Deportiva.

Su intención inicial era subir pero un cambio en el funcionamiento del aparato, terminó salvándole la vida de manera providencial.

El instinto y lo que él define como una 'intervención divina' alteraron el funcionamiento normal del ascensor en el que se transportaba. "De hecho, yo le había dado al número seis, que era donde estaba el piso mío. Pero... yo creo que fue Dios porque en vez de subir bajó al sótano", detalló Mejía.

El elevador lo llevó a la salida principal del edificio porque alguien más lo había llamado. Este cambio de órdenes en el medio de transporte fue la clave para que el pelotero pudiera eludir la tragedia de forma milagrosa.

"Se abrió la puerta directamente en el lobby. Ahí cuando yo salgo empieza a caerse el edificio", narró Mejía, indicando que el derrumbe se produjo prácticamente en unos 40 segundos.

Salvó una vida

En medio del pánico del derrumbe, Mejía se mostró solidario y ayudó a rescatar a un adulto mayor que estaba en la salida.

"Yo con la agilidad que tengo ayudé a un señor mayor. Lo pude arrastrar, llevármelo conmigo", manifestó.

A pesar de salvarse, el lanzador de 36 años describe el panorama posterior como "devastador", especialmente para el resto de los que no pudieron escapar.

"Creo que solamente él y yo (salimos con vida), los otros están ahí, atrapados todavía bajo los escombros", dijo.

Mejía confirmó que se encuentra físicamente bien y que está en comunicación con otros compatriotas. Entre los peloteros con los que ha hablado figuran Luis Alberto Bonilla y Ramón Rossó.

Desde la campaña 2012-13, Mejía ha jugado en la Lidom para los Tigres del Licey, Toros del Este, Gigantes del Cibao y Leones del Escogido.