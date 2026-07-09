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Rafael Devers
Rafael Devers

Devers arde con el madero tras ser colocado en el mercado por los Gigantes

Lleva 9 cuadrangulares y 14 remolcadas en 19 juegos, luego de que su nombre apareciera en reportes de prensa

  • Daniel Santana - Twitter
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Devers arde con el madero tras ser colocado en el mercado por los Gigantes
Los Gigantes tienen marca de 78-83 con Rafael Devers. (FUENTE EXTERNA)

Los peloteros afirman que no están pendientes a la prensa, y que se enfocan en su trabajo en el terreno de juego.

Sin embargo, en el caso de Rafael Devers, sus números son una interesante coincidencia.

Los días 16 y 17 de junio, varios reportes, entre los que estuvo el del analista Jon Heyman, dieron cuenta de que los Gigantes estaban en disposición de cambiar a Devers, que a la fecha bateaba .235, con nueve jonrones. 33 remolcadas, y OPS de .706 en 72 partidos, hasta el 14 de junio.

Si Devers se enteró o no sobre esos rumores, no está claro. Lo que sí quedó evidenciado es que desde el 16 de junio pasado sus números comenzaron a mejorar dramáticamente. En los 19 juegos siguientes batea para .294, ha pegado nueve cuadrangulares con 14 empujadas, tiene un OPS astronómico de 1.120, y su OPS+, que llegó a caer hasta 80, ha trepado a los 120.

Versión confirmada

Exactamente una semana después, el presidente de operaciones de béisbol, Buster Posey, dijo a MLB.com que los Gigantes tenían "todas las opciones sobre la mesa" y que se mantenían "abiertos hacia todo lo que pudiera mejorar el club".

San Francisco (38-53) está a 21 partidos del primer lugar del Oeste de la Nacional y a 11.5 juegos del último Wild Card.

Devers tiene garantizados 226 millones de dólares hasta 2033, pero a diferencia de otros contratos grandes del club como el de Willy Adames (155.7 millones hasta 2031) y Matt Chapman (115 millones hasta 2030), el oriundo de Samaná es transferible debido a la ausencia en su contrato de una cláusula de no cambio.

El lunes 3 de agosto vence el plazo para los cambios, y mientras tanto en sus últimos 19 juegos, Devers ha bajado su probabilidad de poncharse en un turno a un 18.8 % y ha subido su porcentaje de boletos obtenidos a un 12.2 %.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.