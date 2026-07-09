VIDEO | Junior Caminero conecta su jonrón 27 en la primera entrada del partido ante Yankees

Junior Caminero completa el swing de un cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA )

Junior Caminero continúa con su tórrido bateo de poder y la tarde de este jueves, en la misma primera entrada del partido de los Rays contra los Yankees, conectó su jonrón número 27 de la presente campaña.

Caminero castigó un swepper a 83.5 mph del abridor Paul Blackburn, y tras el impacto, la pelota viajó 438 pies.

Junior Caminero keeps crushing



His 27th homer of the season gives the Rays an early lead! pic.twitter.com/UNEcVfN8jx — MLB (@MLB) July 9, 2026

Con este cuadrangular, Caminero sigue de cerca a Yordan Álvarez de los Astros de Houston, que con 29 jonrones, es el líder de ese departamento en la Liga Americana.

En los últimos 15 partidos, Caminero batea para .273, con 11 jonrones, 20 remolcadas, y en ese período, con un registro de 1.167, es el líder de OPS de todas las Grandes Ligas.

En cuanto a sus números generales en 2026, Caminero batea para .280, con 57 remolcadas y con .919 de OPS, es cuarto en la Liga Americana.

Impacto en la sabermetría

De acuerdo con Baseball Savant, con una velocidad de 79.9 mph, Caminero sigue con el bate más ráido de todas las Grandes Ligas.

Además se ubica en los percentiles más altos de Las Mayores en cuanto a la velocidad de salida de sus batazos, que promedian de 93.1 millas por hora en sus batazos y un impresionante 51.1% de Hard-Hit

Por su parte, los indicadores de FanGraphs ratifican que el nativo de Santo Domingo está rindiendo muy por encima del promedio de la liga, registrando un soberbio wRC+ (Carreras Creadas Ponderadas Plus) de 148. Esta métrica analítica confirma que su ofensiva es un 48% más productiva que la del resto de los jugadores en las Grandes Ligas.