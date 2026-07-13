Junior Caminero busca ser el más joven en ganar el derby de jonrones

Junior Caminero completa el swing de un cuadrangular. ( FUENTE EXTERNA. )

Un Junior Caminero más intimidante a la hora de batear jonrones llega a Filadelfia para el tradicional derby de cuadrangulares que será este lunes a las ocho de la noche.

Caminero agotará su segunda participación en el evento en el que competirá en esta ocasión contra los toleteros Kyle Schwarber y Bryce Harper (ambos de los Filis), Munetaka Murakami (White Sox), Jordan Walker (Cardinales), Jac Caglianone (Reales), Willson Contreras (Boston) y Ben Rice (Yankees).

En la edición pasada, Caminero pasó a la segunda rona de la contienda, luego de conectar 21 bambinazos.

En semifinales, el antesalista quisqueyano sacó la bola del parque en ocho ocasiones, con lo que superó por un jonrón a Byron Buxton de Minnesota.

El más joven

El receptor de Seattle, Carl Raleigh, con 18 jonrones, sumó tres más que Caminero en la gran final, que con 22 años, iba camino a convertirse en el participante más joven en ganar la competencia.

Sin embargo, ahora con 23 años y ocho días que tiene como edad hasta este lunes, Caminero todavía tiene chance de lograr la hazaña.

Luego de Caminero, el otro rival de menor edad entre los competidores de este año es Caglianone (23 años, y 154 días ).

El ganador del derby de jonrones con menor edad en la historia, es Juan Igor González, que lo ganó en 1993 con 23 años y 265 días.

Caminero llega a la mitad de la campaña con promedio de bateo de .279, 59 remolcadas y 28 cuadrangulares, 5 más que el año pasado cuando terminó con 45.

Grandes momentos en 2026

Uno de los momentos más impactantes de la temporada 2026 de Junior Caminero llegó a finales de junio, cuando conectó un descomunal jonrón de 463 pies frente a los Diamondbacks, el más largo de su joven carrera.

Ese batazo, además de ser el séptimo cuadrangular que disparó en un lapso de apenas seis juegos, confirmó que el antesalista dominicano había encontrado su mejor versión ofensiva.

Otro capítulo inolvidable ocurrió cuando Caminero igualó el récord de la franquicia de Tampa Bay al conectar jonrón en seis juegos consecutivos.

Con esa hazaña, el criollo se convirtió en el jugador más joven desde al menos 1900 en lograr una racha de esa magnitud, superando la marca de precocidad que pertenecía a Ken Griffey Jr.

La explosión ofensiva de Caminero alcanzó otro nivel durante la primera semana de julio, cuando extendió su histórica racha a 11 jonrones en 11 partidos.

MLB.com resaltó que ningún pelotero lograba una secuencia semejante desde Kyle Schwarber en 2021 y que el dominicano seguía ingresando en una lista reservada para algunos de los más grandes bateadores de las últimas décadas.