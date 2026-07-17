El laberinto que frena a Wander Franco: voluntad contra reglamento

DIARIO LIBRE/ Aneury Tavárez ( WANDER FRANCO NO PISA UN DIAMANTE DE GRANDES LIGAS DESDE AGOSTO 2023. )

El Estadio Quisqueya Juan Marichal ya respira el ambiente del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero en las oficinas del deporte dominicano, se juega un partido alterno mucho más tenso y que parece que estar en entradas extras.

El campocorto de Grandes Ligas, Wander Franco, se encuentra en el centro de un choque institucional. Aunque entrena, y desea vestir la camiseta nacional pero una barrera amenaza lo dejaría solo con las intenciones.

A Franco, que recibió un perdón judicial luego de ser condenado penalmente de abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente, se le niega la posibilidad de representar el país debido a que no fue inscrito dentro del plazo establecido en la lista preliminar de atletas, requisito indispensable para formar parte del roster oficial.

Lista preliminar

La raíz del problema radica en los estrictos calendarios de inscripción de los juegos multidisciplinarios. Marcel Marcelo Vidal, encargado de inscripción deportiva de los juegos, aclaró que para que los comités olímpicos inscribieran a sus atletas en la denominada "lista larga" venció formalmente hace semanas.

"Toda inscripción y todo derecho de inscribir un atleta o un oficial en unos juegos multidisciplinarios está a cargo del Comité Olímpico, no de la federación. La federación somete sus atletas y el Comité Olímpico realiza la inscripción según lo que le van solicitando", dijo Vidal a Diario Libre.

"Si él (Franco), nunca apareció en esa lista previa, entonces no podía ser inscrito. No era elegible para participar en unos juegos", puntualizó

Tras una prórroga que extendió el plazo inicial que era hasta el 30 de abril, el registro cerró definitivamente a finales de mayo

Ofensiva de Fedobe

Mientras que la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe) se resiste a aceptar el "no" como respuesta definitiva.

Su presidente Juan Núñez, confirmó que el equipo nacional cuenta con el jugador, y que la presencia del pelotero es vital en las aspiraciones del país.

"Nosotros entendemos que Wander Franco una pieza clave para conseguir una gran medalla", afirmó a Diario Libre.

Al ser cuestionado sobre el argumento del Comité Olímpico Dominicano (COD) respecto a la ausencia de Franco en la lista larga, Núñez apeló a los precedentes históricos del deporte local y a la flexibilidad que, según él, debería primar si existiera la intención de dejarlo jugar.

"Eso siempre se ha dicho, sin embargo, no es la primera vez que se inscriben atletas pasado ese tiempo. Nosotros en el pasado se ha podido. Si en el pasado se ha podido, ¿por qué ahora con Franco no?", cuestionó Núñez con insistencia.

Núñez defendió que el atleta se encuentra completamente habilitado para trabajar, dado que no pesa sobre él ninguna suspensión de las Grandes Ligas ni de las confederaciones internacionales de béisbol.

Además insitió en que Franco no tiene ningún impedimento jurídico que limite sus derechos civiles y políticos y que al ser pelotero, que es lo que sabe hacer, no se le debería impedir que realice su profesión.