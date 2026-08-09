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Ketel Marte
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Resumen MLB: Ketel Marte llega a 20 jonrones por cuarto año seguido; López pelea título de bateo

Starling Marte también la saca; los relevistas Elvis Alvarado, George Soriano, Yaramil Hiraldo se anotan victoria

  • Daniel Santana - Twitter
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Resumen MLB: Ketel Marte llega a 20 jonrones por cuarto año seguido; López pelea título de bateo
Ketel Marte recorre las bases luego de conectar su cuadrangular numero 20 (NORM HALL / GETTY IMAGES VIA AFP)

El intermedista Ketel Marte fletó su cuadrangular número 20 de la estación en la victoria de 4-2 de Arizona sobre los Dodgers. Marte desapareció la esférica en la misma primera entrada y terminó de 4-1 con 1 CA, 2 CE. Geraldo Perdomo se fue de 3-1, 1 BB. Por Los Ángeles, Teoscar Hernández de 3-0.

Marte tuvo en 2019 su año con más jorones (32), y ha pegado al menos 20 desde 2023 que dio 26, conectó 23 en 2024 y la sacó 28 veces en 2025.

En la derrota de los Reales 10-2 a manos de los Cubs, Starling Marte pegó su segundo jonrón del año por Kansas City y concluyó de 4-1, 2 CE.

López en la cima

En el primer inning, Otto López rompió un empate a una carrera con u hit remolcador y los Marlins vencieron 12-3 a los Angelinos. López se fue de 5-2 con 2 CA y batea para .318, segundo mejor promedio de la Liga Nacional, y tercero en la MLB.

  • José Ramírez se fue de 3-2 y puso en la delantera a Cleveland al empujar una vuelta en la primera entrada, pero no pudo evitar que los Guardianes cayeran 5-3 ante White Sox.

Elvis Alvarado (4-3) entró en la octava entrada y sacó el inning en blanco con un ponche para quedarse con el triunfo de los Atléticos 4-3 sobre Boston.

El relevista George Soriano a pesar de permitir dos hits y una carrera limpia, lanzó completo el octavo episodio y se apuntó la victoria de San Luis 7-4 sobre Colorado.

Los Orioles  le ganaron 10-5 a Texas, Leody Taveras se fue de 5-2, 1 CE. Yaramil Hiraldo ganó su primer juego del año, lanzó 2.0 IP, 1H, 1 BB.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.