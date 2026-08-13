El béisbol, uno de los 11 deportes que no aportaron medalla al país en Santo Domingo 2026, ni utilizó el remodelado play 3 del Centro Olímpico, ni puede usar los estadios 1 y 2 en un buen tiempo.

En un recorrido realizado por Diario Libre, en el que se visitaron las tres instalaciones, se pudo constatar las excelentes condiciones que exhibe el play 3, pero además se comprobó los notables atrasos que hay en los otros dos recintos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-11-3efcd59e.jpg Sobre el terreno del play 1, se ven montones de tierra en varias zonas. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

El pasado 14 de julio, el Ministerio de Vivienda y Edificaicones (Mivehd) entregó el play 3 e informó que "otras instalaciones continúan en proceso en su fase final, y serán entregadas en los próximos días".

En los campos 1 y 2 hay grúas sobre el terreno de juego, zanjas abiertas, materiales esparcidos y obreros en distintas labores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-12-eb141f9f.jpg En los dugouts del play 1, hay materiales de construccción que serán usados en la remodelación. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Uno de los trabajadores, que habló bajo reserva de identidad, explicó que desde un principio la orden que tenían era la de trabajar solo en el play 3, ya que los otros dos "no iban a ser usados en los Juegos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-36-8b43e410.jpg El play 3 muestra una notable remodelación, aunque nunca fue utilizado para celebrar partidos del torneo de béisbol de Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, Diario Libre se enteró de que el presupuesto que se ha utilizado para los plays de béisbol del Centro Olímpico es de 52,997,400.31 pesos, y la empresa contratista es el Consorcio Armorun.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-16-66a36c55.jpg Un obrero traslada madera durante los trabajos ayer en el play 1 del Centro Olímpico. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Todo en el Quisqueya

Debido a que antes del inicio de los Juegos la dirección técnica descartó el uso del play 3 (a pesar de que hasta ayer exhibía toda la línea gráfica y logos de Santo Domingo 2026), el Estadio Quisqueya Juan Marichal fue el lugar donde se llevaron a cabo los 23 partidos del torneo de béisbol del certamen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-25-621dda2a.jpg Maquinarias de trabajo están presentes en el terreno de juego del play 2 del Centro Olímpico. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

La no utilización al menos del play 3 del Centro Olímpico llevó a la organización de los Juegos a celebrar carteleras de cuatro juegos seguidos en los tres primeros días de la competición (del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto), una agenda que no era la que se tenía contemplada antes del certamen que terminó con Panamá como ganador, al vencer a Nicaragua por 1-0 en la final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/12082026--reconstruccion-plays-del-centro-olimpico-samil-mateo-dominici-26-1afa46b8.jpg Vista de los trabajos en el jardín derecho del play 2 del Centro Olímpico. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

Puerto Rico derrotó a Cuba 9-1 y se quedó con el bronce. Dominicana (3-3) se despidió del torneo en quinto lugar ya que solo venció a Curazao, Nicaragua y Colombia.