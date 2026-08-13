VIDEO | Dos plays del Centro Olímpico siguen en reparación, luego de Santo Domingo 2026
El Mivhed entregó el play 3 pero la dirección técnica de los Juegos decidió no utilizarlo para el torneo de béisbol
El béisbol, uno de los 11 deportes que no aportaron medalla al país en Santo Domingo 2026, ni utilizó el remodelado play 3 del Centro Olímpico, ni puede usar los estadios 1 y 2 en un buen tiempo.
En un recorrido realizado por Diario Libre, en el que se visitaron las tres instalaciones, se pudo constatar las excelentes condiciones que exhibe el play 3, pero además se comprobó los notables atrasos que hay en los otros dos recintos.
El pasado 14 de julio, el Ministerio de Vivienda y Edificaicones (Mivehd) entregó el play 3 e informó que "otras instalaciones continúan en proceso en su fase final, y serán entregadas en los próximos días".
En los campos 1 y 2 hay grúas sobre el terreno de juego, zanjas abiertas, materiales esparcidos y obreros en distintas labores.
Uno de los trabajadores, que habló bajo reserva de identidad, explicó que desde un principio la orden que tenían era la de trabajar solo en el play 3, ya que los otros dos "no iban a ser usados en los Juegos".
De acuerdo con datos obtenidos a través de la Oficina de Libre Acceso a la Información, Diario Libre se enteró de que el presupuesto que se ha utilizado para los plays de béisbol del Centro Olímpico es de 52,997,400.31 pesos, y la empresa contratista es el Consorcio Armorun.
Todo en el Quisqueya
Debido a que antes del inicio de los Juegos la dirección técnica descartó el uso del play 3 (a pesar de que hasta ayer exhibía toda la línea gráfica y logos de Santo Domingo 2026), el Estadio Quisqueya Juan Marichal fue el lugar donde se llevaron a cabo los 23 partidos del torneo de béisbol del certamen.
La no utilización al menos del play 3 del Centro Olímpico llevó a la organización de los Juegos a celebrar carteleras de cuatro juegos seguidos en los tres primeros días de la competición (del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto), una agenda que no era la que se tenía contemplada antes del certamen que terminó con Panamá como ganador, al vencer a Nicaragua por 1-0 en la final.
Puerto Rico derrotó a Cuba 9-1 y se quedó con el bronce. Dominicana (3-3) se despidió del torneo en quinto lugar ya que solo venció a Curazao, Nicaragua y Colombia.