VIDEO | ¿Quién es Joshua Báez? : vivió en la capital, regresó a EE. UU. y le pertenece al Escogido

Joshua Báez, de los St. Louis Cardinals, celebra en el dugout tras conectar su tercer jonrón durante la sexta entrada contra los Chicago Cubs en el Wrigley Field, el 15 de agosto de 2026, en Chicago, Illinois. ( JESSIE ALCHEH/GETTY IMAGES/AFP )

Antes de que los reflectores del mundo del béisbol de las Grandes Ligas se fijaran en él de manera sorpresiva, luego de pegar tres cuadrangulares consecutivos en sus primeros tres turnos en la MLB, Joshua Báez venía con unos antecedentes jonrones que justifican semejante debut.

Antes de ser llamado a Las Mayores el viernes 14, Baez venía teniendo una temporada demolodera con los Memphis Red Birds, sucursal Triple A de los Cardenales de San Luis, con los que conectó 34 jonrones con 90 empujadas, en 103 partidos.

De acuerdo con un reporte de Zach Sweet de MLB.com, apenas unos días luego de que Báez fuera drafteado por San Luis, con el pick número 18 de la segunda ronda del draft de 2021 (selección 54 a nivel general), el en ese entonces joven de 18 años visitó el Busch Stadium y dijo que en dos años llegaría a las Grandes Ligas.

El pronóstico no fue tan acertado.

El camino de Báez hasta el equipo grande de San Luis le tomó cinco años, pero al debutar con apenas 23 años y 49 días, es más lo que falta por verse de su talento que el sendero que ya quedó atrás.

Orígenes dominicanos

Nacido el 28 de junio de 2003 en Boston, Massachusetts, y Báez fue traído a Santo Domingo muy niño pero regresó a los Estados Unidos a los once años para terminar la segunda parte de su educación primaria.

En esa época, luego de vivir varios años en Dominicana, para poder comunicarse en inglés, usaba el Google Trasnlate.

Ya en el bachillerato, especificamente en la Snowden International School, Báez jugaba béisbol y como lanzador era capaz de tirar a 97 millas por hora, al tiempo que bateaba por encima de .400.

En su último año de High School, e impresionados por su bateo de poder, su estatura de 6 pies y 3 pulgadas, 220 libras de peso y rápidez en su bate, las plataformas Perfect Game USA y Prep Baseball Report daban cuenta de un prospecto que en apenas 16 partidos (temporada recortada por la pandemia), bateaba para.378 con tres jonrones, pero además como pitcher, tenía una efectividad de 1.94 y 44 ponches en 18 entradas.

Su vida en ligas menores

Tan pronto perteneció a San Luis, Báez Comenzó en la Florida Complex League (FCL Cardinals) y luego ascendió brevemente a Clase-A con Palm Beach Cardinals, un proceso frenado momentáneamente por una cirugía de muñeca en 2022.

Luego se consolidó en la Florida State League mostrando su poder (11 jonrones y 40 empujadas en 86 partidos) y una notable habilidad para robar bases (30 estafadas en 2023).

En 2025, explotó a la ofensiva jugando entre Clase-A Avanzada y Doble-A, bateando para .287 con 20 cuadrangulares y 54 bases robadas, obligando a los Cardenales a protegerlo en su roster de 40 hombres, hasta que finalmente se ancló en Triple A como el prospecto número tres de la organización.

El manager dominicano Oliver Marmol había anunciado ayer que Báez jugaría este sábado y que el equipo tenía muchas expectativas en él, debido a su gran talento y ética de trabajo. Luego del partido, un emocionado Marmol dijo estar soprendido el estruendoso debut del jardinero.

"Wao, fue increíble de mirar (del debut de Báez). Solo era cosa de mirar el dugout, él puede traer muchas cosas buenas para este clubhouse. Y para él, venir aquí y hacer lo que hizo, fue de verdad muy divertido. Tiene tremendo poder, y es una realidad", dijo a MLB TV un Marmol al que parecía que le faltaba el aire mientras recordaba los tres batazos de su novato estrella.

Báez fue seleccionado por los Leones del Escogido en la cuarta ronda del draft de Novatos de 2022, luego de que el equipo escarlata se decidiera por Warming Bernabel (quien jugó 25 partidos con Colorado en 2025 y ahora juega en México), y los campocortos Eddison Paulino y José Torres.