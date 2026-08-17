Cristopher Sánchez lanza en busca de que los Phillies sigan firmes en el Wild Card de la Nacional

Cristopher Sánchez fue el abridor del partido de Estrellas por la Liga Nacional. ( ARCHIVO/ AFP )

Filadelfia vuelve a casa con una sensación que parecía lejana hace apenas unos días: la confianza. Después de atravesar un complicado tramo de 10-15 desde la pausa del Juego de Estrellas, los Phillies encontraron oxígeno con una barrida de tres juegos sobre los Minnesota Twins y ahora buscan prolongar ese buen momento frente a los Miami Marlins.

La reacción llegó en el momento justo. Tras imponerse 7-1 el jueves en el histórico juego del Field of Dreams, los Phillies continuaron su dominio en Minneapolis con victorias de 9-1 y 7-5. La última fue especialmente significativa: Filadelfia llegó a estar abajo 5-0, pero remontó con Alec Bohm como protagonista, al producir cuatro carreras, y con Bryan De La Cruz, quien conectó el imparable que puso a su equipo al frente en la octava entrada.

"Siempre hay una oportunidad de dar el golpe definitivo", resumió el mánager interino Don Mattingly, destacando la calidad de los turnos al bate y la capacidad de sus jugadores para regresar en los partidos.

Ahora, sin embargo, llega una prueba diferente. El bullpen trabajó cuatro entradas en blanco el domingo y Jhoan Durán tuvo que emplearse a fondo para cerrar el encuentro. El dominicano necesitó 33 lanzamientos para escapar del problema en el noveno episodio, por lo que su disponibilidad para este lunes está prácticamente descartada.

En el Wild Card de la Liga Nacional, los Cubs (72-53) están sembrados como primeros, mientras que Filadelfia y San Diego (67-58), se mantienen empatados en los últimos dos puestos, con Arizona (66-59) a un partido.

Ahí aparece Cristopher Sánchez

El zurdo, dueño de una marca de 15-4 y una efectividad de 2.54, tendrá sobre sus hombros buena parte de la responsabilidad. Sánchez viene de lanzar seis entradas en blanco contra los St. Louis Cardinals, partido en el que permitió apenas cuatro imparables. Su actuación fue tan exigente que Mattingly decidió retirarlo después de 89 lanzamientos.

Contra Miami, además, Sánchez ha encontrado una fórmula particularmente efectiva. En siete apariciones de por vida ante los Marlins, cinco de ellas como abridor, tiene récord de 3-0 y una extraordinaria efectividad de 1.06. Será la primera vez esta temporada que enfrente a la novena de Miami.

Los Marlins, por su parte, llegan también con confianza. Miami ganó dos de tres juegos en Cincinnati durante el fin de semana y cerró la serie con autoridad al imponerse 7-1 a los Reds. Heriberto Hernández y Javier Sanoja aportaron jonrones en las últimas entradas para sentenciar el encuentro y confirmar el buen momento ofensivo del equipo.

La pelota estará en manos de Janson Junk, quien atraviesa una de sus mejores etapas de la temporada. El derecho de 30 años acumula una efectividad de 1.93 en sus últimas cuatro aperturas y viene de permitir apenas dos carreras —una limpia— en seis entradas contra los Pittsburgh Pirates.

Junk ya sabe lo que es poner en aprietos a Filadelfia. El pasado 4 de mayo limitó a los Phillies a una sola carrera en cinco entradas y un tercio, aunque terminó cargando con la derrota en un cerrado 1-0. En su carrera frente a Filadelfia tiene marca de 0-2, pero una notable efectividad de 1.80 en dos aperturas.

Filadelfia quiere demostrar que la barrida sobre Minnesota no fue un simple respiro, sino el comienzo de una recuperación. Miami, mientras tanto, intentará aprovechar cualquier señal de cansancio en un rival que acaba de disputar tres partidos intensos.

Será, además, el último enfrentamiento de la temporada entre Phillies y Marlins, después de repartirse los primeros 10 encuentros.