Los mejor pagados de la MLB quedan a deber con su producción

Vladimir Guerrero Jr. pega un hit durante un partido de la MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

El análisis financiero moderno del béisbol, cuando se usan las métricas de victorias sobre jugador reemplazo (WAR), rendimiento por WAR (dollar o W/AP), de la plataforma FanGraphs, revela una dura realidad: la gran mayoría de los 20 salarios más altos en 2026 entregan un rendimiento muy por debajo de sus pagos.

Para esta campaña, un punto de fWAR equivale a 7.7 millones de dólares. Al contrastar el dinero invertido contra la producción real, la diferencia es notable.

Vladdy, baja sorpresiva

Entre los dominicanos que son parte de la lista, Vladimir Guerrero Jr. recibirá este año un desembolso neto de 40 millones de dólares. Sin embargo, cuando Toronto Blue Jays ya ha jugado el 78 % de la serie regular su productividad reflejada en el 1.0 fWAR indica que su aporte real ha sido el de un pelotero de 7.7 millones, lo que supone un rojo de 32.3 millones de dólares.

Pero en esa situación también está Juan Soto. Aunque su bate es de la élite (OPS+ de 158), su salario récord de 61.8 millones solo ha retornado 22.9 en valor real (2.9 fWAR), lo que genera un déficit de casi 39 millones de dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/cuadro1-d109c150.jpg (DIARIO LIBRE/ LUIS LUIS)

Otros nombres claves

Kyle Tucker, de los Dodgers, cuyo rendimiento de 0.5 fWAR se traduce en unos escasos 4.1 millones de dólares producidos a cambio de sus 33 millones de sueldo, es otro caso. Un lastimado Aaron Judge, con un extraordinario OPS+ de 198 (es decir, un aporte ofensivo de un 98 % por encima de la media de la liga), no ha podido justificar sus 40 millones debido a la cantidad de tiempo de juego (apenas 261 apariciones en el plato), con lo que devuelve 17.3 millones de dólares.

Shohei Ohtani (con un fWAR total de 6.6, y un valor de retorno de 54.7 millones de dólares) no aparece en la lista ya que gana 2 millones anuales y el resto lo cobrará en dinero diferido.

Tarik Skubal registra un brutal 3.3 fWAR que equivale a 26.1 millones de dólares.

Sin embargo, brazos como el de Tyler Glasnow (32.5 millones de salario) solo ha podido aportar 39.2 entradas para un valor de 8.3 millones, mientras que Gerrit Cole (36 millones) ha producido 16 en 86.2 entradas.

Zack Wheeler (42 millones y 3.1 fWAR) y Jacob deGrom (38 y 3.0 fWAR) muestran números sólidos en el montículo, pero aun así sus valores de producción (25.2 y 24 millones, respectivamente) quedan debiendo más de 14 millones por cabeza respecto a sus salarios netos.