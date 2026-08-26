Joshua Báez pasa de su gran debut a la prueba de la paciencia en MLB

Joshua Báez al momento de conectar su primer jonrón en MLB. ( ARCHIVO/ AFP )

Joshua Báez cuenta que el sábado 15, cuando debutó con tres jonrones consecutivos en sus tres primeros turnos, fueron como hazañas logradas en un videojuego, pero en la vida real y frente a sus ojos.

Tras batear para apenas .139 ( cinco hits en sus primeros 36 turnos en la MLB) ya la realidad no parece tan de fantasía.

"Yo siento que estoy tomando buenos turnos, simplemente las cosas no han salido. Solo tengo que hacer ajustes, esto es béisbol y eso pasa siempre", dijo Báez al programa radial Grandes en los Deportes. Luego de su histórico debut, Báez intentó sin éxito descifrar el pitcheo de MLB y se fue de 22-0 hasta que pudo pegar un sencillo al jardín central en su sexto partido en Las Mayores, y dos juegos más tarde, disparó su cuarto jonrón.

Además suma a su actuación nueve carreras impulsadas, cinco anotadas y 14 ponches ( el 38.8 % de sus turnos) con .774 de OPS.

Bate explosivo

Sin embargo, Báez ya impacta las métricas de Statcast, aunque aún no son consideradas oficiales ya que no tienen la cantidad de turnos para ser declaradas como elegibles.

En todas las Grandes Ligas, solo Junior Caminero (79.7 mph) y Jordan Walker (79.2), superan las 78.3 millas por hora de la velocidad del bate de Báez.

Las pelotas que conecta salen de su bate a una velocidad promedio de 95.2 mph, la segunda mejor de todas las Grandes Ligas, solo detrás de Oneil Cruz (95.7). El 56.5 % de sus contactos son considerados como "Hard Hit" (batazos sobre las 95 mph), el mismo de Pete Alonso (quinto mejor de la MLB) y no muy lejos del líder Munetaka Murakami (58.3 %).

Verlo jugar con los Leones en Lidom es posible ya que afirmó: "Quiero jugar allá con el Escogido que es al equipo al que yo pertenezco. Esperamos conseguir el permiso, y ver lo que podemos hacer".