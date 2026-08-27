El aumento de la velocidad amenaza con extinguir a los bateadores de .300

Jacob Misiorowski, contra San Luis, estableció en 2026 una nueva marca con 57 pitcheos sobre las 100 mph en un juego. ( ARCHIVO/ AFP )

En la última década, la MLB ha experimentado una transformación radical en su dinámica de juego. El arte de chocar la pelota y buscar batear para el promedio ha sido arrinconado por una realidad ineludible: los pitchers lanzan más duro que nunca y descifrar sus envíos se ha vuelto una misión muy complicada.

Los datos de Statcast revelan una correlación directa entre el incremento de la velocidad de los pitcheo y la dramática escasez de bateadores de promedio en el negocio, un efecto que se traslada al promedio general de la MLB que no para de desplomarse.

Si lanzar a 95 millas por hora (mph) solía ser una anomalía o una virtud reservada para unos pocos elegidos, hoy es la norma exigida, mientras que a mayor velocidad, menos éxito tienen los bateadores.

Entre las temporadas de 2016 y 2025 el número de turnos al bate de temporada regular en los que hubo lanzamientos de 98 a 99.9 mph prácticamente se duplicó, disparándose de 2,737 a 5,308 pitcheos en el tramo, un aumento de un 94 %. Del mismo modo, el tramo de máxima velocidad (los envíos de 100+ mph) vio crecer su uso de 451 en 2016 a 912 en 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/screenshot-2026-08-26-221826-17ff6d87.png (DIARIO LIBRE/ LUIS LUIS)

Los resultados son elocuentes y espeluznantes.

Tanto el año pasado como en 2024 solo siete batearon sobre los .300, una disminución de un 73 % en comparación con los 26 peloteros que tuvieron registros por encima del tradicional "si bateas en tres de diez chances, eres considerado bueno". Este año se mantiene la tendencia y a un mes del fin de la fase regular solo siete lo logran, entre ellos el dominicano Otto López (.307).

De los siete que batearon .300 en 2025 cuatro de ellos (entre los que estuvo el quisqueyano Jeremy Peña con .304) estuvieron por debajo de .310, distinto a lo que sucedió en 2012 cuando ocho jugadores estuvieron entre los .310 y los .320, grupo en el que estuvo Robinson Canó con .313, entonces para los Yankees.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/screenshot-2026-08-26-221931-2-0e37b996.png (DIARIO LIBRE/ MIRANDA RODRÍGUEZ)

Menos bateo

El fenómeno ha generado un impacto devastador en la ofensiva, ya que en la campaña de 2025 la brecha de efectividad según el radar quedó en evidencia.

Frente a lanzamientos entre los 95-97.9 mph, los bateadores registraron un promedio colectivo de .247. Al subir al tramo de 98-99.9 mph el promedio descendió a .224. Contra la velocidad máxima de 100.0+ mph el average se desplomó a un anémico .193.

En paralelo, el promedio de bateo colectivo de toda la liga cayó de .255 en 2016 a .245 en 2025.

De acuerdo con la plataforma Baseball Savant, si se toman 400 turnos como promedio por temporada, en 2015 (sin importar el tipo de lanzamiento de los más usados) hubo 43,257 pitcheos entre las 95 y 104 mph, un 6.2 % del total realizado y .247 fue el promedio de bateo de la liga.

Pero si indicamos lo sucedido en 2025, bajo los mismos indicadores, el total de pitcheos en ese rango asciende a 68,210, un 9.6 % y .235 fue el bateo de la liga.

Alejar el montículo

Una corriente de analistas del juego ha sugerido que alejar el montículo del home plate, unas cuantas pulgadas, podría dar como resultado poner más pelotas en juego, la realidad es que en ese escenario, el pitcheo volvería a dominar.

Ya en 2021, en la Liga del Atlántico (un laboratorio donde la MLB prueba sus innovaciones) se retrocedió la lomita de su distancia estándar (60 pies y 6 pulgadas), la que ha tenido desde 1893, a 61 pies y 6 pulgadas.

El objetivo era otorgar mayor tiempo de reacción a los bateadores, reducir la alta tasa de ponches y fomentar una mayor ofensiva en favor del espectáculo.

El resultado fue todo lo contrario. Los análisis de datos posteriores al experimento demostraron un efecto secundario inesperado: aunque el bateador ganaba una milésima de segundo frente a la recta, los rompientes se volvían más destructivos.

Al tener un pie extra de distancia hacia el plato, las pelotas tenían más espacio para romper y cambiar de trayectoria de forma drástica, lo que terminó haciendo que los bateadores fallaran aún más.

En cambio, MLB ha apostado para aumentar la ofensiva, por un reloj de pitcheo, prohibición de formaciones en el infield y el estrenado sistema ABS.