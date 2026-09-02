Edwin Soto no llegó como jardinero pero alcanzó la alta gerencia de los Filis de Filadelfia

Edwin Soto en una actividad de los Filis recientemente. ( CEDIDA POR EDWIN SOTO. )

La semana pasada, el presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, un futuro inmortal quien como ejecutivo ha llevado a cuatro equipos a la Serie Mundial y ganado dos anillos, anunció cambios en su organización, que incluían el nombre de un dominicano.

Edwin Soto, de 27 años y que en su adolescencia quiso ser jardinero, fue ascendido a manager de administración del equipo.

En su nuevo cargo, se reportará directamente al gerente general Preston Mattingly, desde donde ya participa en asuntos relacionados con la administración del roster de Grandes Ligas, negociaciones de contratos de agentes libres, procesos de arbitraje y otros temas fundamentales para la estructura de unos Filis (78-60) que ocupan uno de los tres puestos del Wild Card de la Liga Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-08-31-at-192909-c90adf5d.jpeg Soto en una reunión de la organización. (CEDIDA POR EDWIN SOTO.)

Preparación, la clave

"El sueño de jugar béisbol profesional nunca se me dio, pero la idea de trabajar en el negocio siempre fue la meta", dijo un emocionado Soto a Diario Libre, luego de su ascenso.

Soto nació en Alma Rosa (SDE) y creció en Los Restauradores (DN). Allí dio sus primeros pasos en la Liga Centro y después pasó a la Liga Enrique Cruz, donde jugaba en el outfield.

A los 16 años, una beca hacia Carolina del Norte le permitió completar el bachillerato allí, lo que entiende cambió su vida.

Luego ingresó a Milligan College, en el este de Tennessee, donde estudió administración de negocios y se graduó a los 20 años.

En el terreno de juego, Soto consiguió ser seleccionado al equipo de su conferencia y participó en el Juego de Estrellas. Aunque hizo varios try-outs, nunca recibió el llamado al profesionalismo.

Sin dejar de mirar hacia MLB, trabajó en el negocio de alquiler de vehículos y en el sector bancario. Después cursó una maestría en East Tennessee State University en negocios y tecnología, con concentración en liderazgo empresarial.

Y fue en diciembre de 2018 cuando los Filis le abrieron las puertas y ahí comenzó a recorrer una escalera en las ligas menores que lo ha llevado al máximo nivel.

"La sabermetría nos dice mucha información, pero no lo dice todo. Creo que el ojo del scout es demasiado importante todavía y siempre lo va a hacer", dice sobre las métricas con las que se familiarizó en sus posiciones con el equipo en ligas menores.

Félix Reyes, quien debutó con jonrón ante Chris Sale en abril pasado, y el repertorio de Cristopher Sánchez, son casos en los que Soto fue parte del éxito, gracias a la sabermetría.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/afp202605112275535380v1highrescoloradorockiesvphiladelphiaphillies-25b70748.jpg Felix Reyes, de los Philadelphia Phillies, agota un turno al bate durante un partido contra los Colorado Rockies en el Citizens Bank Park, el 9 de mayo de 2026, en Filadelfia, Pensilvania.

Datos cruciales

Reyes, quien fue firmado por los Filis en 2020 por una cantidad relativamente baja y que, durante sus primeros años en las Menores, no presentaba los números tradicionales que necesariamente proyectaban una futura carrera en Grandes Ligas.

Sin embargo, los datos escondidos contaban otra historia.

Los indicadores mostraban que Reyes tenía una capacidad superior al promedio para hacer contacto cuando decidía hacer swing dentro de la zona de strike. También mostraba poder. Esa realidad pudo ser detectada gracias a una métrica conocida en sabermetría como "bat-to-ball" (bate a pelota)

El problema de Reyes estaba en la selección de pitcheos: hacía demasiados swings a lanzamientos fuera de la zona.

La organización utilizó esa información para diseñar el trabajo de desarrollo.

También detectaron otro detalle: cuando Reyes hacía contacto con fuerza, muchas veces la pelota terminaba demasiado baja, convertida en rodados.

El trabajo consistió entonces en modificar algunos aspectos de su swing y mejorar su selección de pitcheos.

El resultado fue significativo.

Reyes terminó convirtiéndose en Jugador Más Valioso de la Eastern League, categoría Doble-A de los Filis, y posteriormente recibió la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas, el 18 de abril de este año.

Para Soto, aquel proceso representa mucho más que una estadística.

"Ese muchacho yo lo vi desde que lo firmamos, y me siento parte de su desarrollo durante toda su carrera de Liga Menores", dijo Soto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/mlb-sanchez-logro-su-triunfo-numero-11-de-la-temporada-8f1c8842-1-d178df2d.jpg Cristopher Sánchez, lanzador dominicano de los Filis. (ARCHIVO/ AFP)

El repertorio de Sánchez

Algo similar ocurrió con el desarrollo del lanzador Christopher Sánchez.

Soto no participó directamente en la negociación que llevó al zurdo a Filadelfia, pero sí tuvo un papel importante en su desarrollo una vez que llegó a la organización.

Sánchez había sido adquirido desde Tampa Bay a cambio de Curtis Mead. El dominicano poseía una característica que difícilmente podía enseñarse: velocidad en sus lanzamientos. Sin embargo, necesitaba mejorar el control y la efectividad de sus pitcheos.

La tecnología y la información analítica ayudaron a los Filis a identificar que una recta con más velocidad, pero poco movimiento y control, podía no ser sostenible en Grandes Ligas.

La organización decidió entonces modificar el agarre de uno de sus lanzamientos.

La idea era sacrificar algo de velocidad para ganar movimiento y control. El resultado terminó siendo mucho mejor de lo esperado.

Sánchez (16-4, 2.54), evolucionó hasta convertirse en uno de los lanzadores más importantes de los Filis y de toda la MLB, y en un pitcher seleccionado para abrir el Juego de Estrellas.