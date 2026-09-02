El peso de la cima: El 80 % de los líderes de septiembre aseguran su división en la MLB

Munetaka Murakami, jugador de los White Sox de Chicago, líderes de la división central de la Liga Americana. ( ARCHIVO/ AFP )

El mes de septiembre sigue metiendo la máxima presión cuando solo quedan 27 días de partidos y bastante en juego para definir los destinos hacia el Clásico de Otoño en las Grandes Ligas.

Los equipos fuera de la cima están obligados a resolver su situación de forma rápida para evitar la disputa de los Comodines, con la evidencia de que los vuelcos drásticos en la tabla siguen siendo posibles en el mes final.

Con esta perspectiva que mantiene viva la incertidumbre, las estadísticas indican que históricamente desde 1996 el 80 % de los equipos que lideran sus grupos en esta fecha logran asegurar el título de su división al cierre de la temporada regular.

Pero no siempre ha sido así, ya que en el camino se han producido hundimientos colosales y remontadas sorpresivas, aunque los números favorecen a los equipos que arrancan en la cima de sus divisiones.

Esta tendencia muestra que la mayoría de los seis líderes actuales -Rays, Medias Blancas, Astros, Bravos, Cerveceros y Dodgers- ganarán sus respectivas divisiones, aunque en 2025 solo 4 de los 6 punteros al comenzar septiembre (Azulejos, Filis, Cerveceros y Dodgers) acabaron coronándose en sus divisiones.

Aun así, el curso pasado dejó precedentes de giros drásticos.

Los Tigres perdieron una ventaja de 9,5 juegos al llegar a septiembre -la mayor dilapidada desde la de los Cachorros en 1969 con 4.5 juegos- para terminar clasificando solo como comodín, según con las estadísticas de Elias Sports Bureau (el registro estadístico oficial de la organización de las Grandes Ligas de Béisbol, MLB, en inglés).

Por su parte, los Astros pasaron de punteros a quedar eliminados, abriendo paso a que los Guardianes concretaran la mayor remontada por una división o liga desde 1900.

Con respecto al título supremo, la ventaja de ser líder en septiembre también se traslada a la Serie Mundial: 19 de los 29 campeones del Clásico de Otoño desde 1996 -excluyendo la temporada abreviada de 2020- encabezaban su división al comenzar este mes.

Los punteros actuales

De los actuales punteros, tres repetían en esta misma posición al llegar a septiembre del año pasado: Astros, Cerveceros y Dodgers.

Los Bravos, por su parte, no ocupaban el liderato en estas fechas desde 2023, mientras que los Rays y los Medias Blancas lo hicieron por última vez en 2021.

A su vez, Milwaukee y Angelinos terminaron ganando sus divisiones el año pasado, mientras Houston conquistó el Oeste de la Americana por última vez en 2024, Atlanta el Este de la Nacional en 2023, y Tampa Bay y Chicago sus respectivos sectores en 2021.