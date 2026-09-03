Cristopher Sánchez puede convertirse en el zurdo de RD con más ponches en una campaña

Cristyopher Sánchez en acción con los Filis está temporada. ( LUKE HALES/GETTY IMAGES/AFP )

A Cristopher Sánchez (16-4, 2.52) comienza a hacérsele cuesta arriba ganar 20 partidos esta temporada, pero la gran campaña que ha agotado puede colocarlo en otros espacios destacados.

Sin dudas que su racha de 50.2 entradas sin permitir carrera limpia (la más larga para un zurdo desde 1893 y quinta mejor de todos los tiempos), ha sido el punto más luminoso de esta zafra.

Sin embargo, este viernes 4, en una salida en la que se medirá a Chris Sale y los Bravos de Atlanta, Sánchez puede superar a Francisco Liriano como el zurdo dominicano con más ponches en una campaña.

Liriano sentenció 205 en 2015 con los Piratas. Sánchez lleva 202 y con su proporción de 10.37 estrucados por cada nueve entradas, puede superar en dos salidas más el umbral de los 217 abanicados, cifra a partir de la que se encuentran los 10 máximos ponchadores dominicanos por temporada, lista en la que sería el primer pitcher zurdo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/screenshot-2026-09-02-215001-af3ba690.png (DIARIO LIBRE/ LUIS LUIS)

Duración y resultados

De los 986 duartianos que han llegado a la MLB, hay 532 que lo hicieron desde el montículo.

Pero hay solo 94 con al menos 500 entradas de labor. De ese grupo, apenas ocho son zurdos, el más reciente en unirse fue Wandy Peralta esta campaña con los Padres (524.2).

De los izquierdos, solo Peralta y Dámaso Marte son relevistas.

Sánchez en su carera lleva 711 entradas lanzadas en 6 años y en esta campaña con 175.1 va por segundo año seguido rumbo a superar las 200, luego de laborar en 202 en 2025, temporada en la que ponchó 212.

Su mejor zafra

El nativo de La Romana, marcha con el quinto mejor total de ponches en la MLB y es tercero detrás de su compañero en Filadelfia, Jesús Luzardo (209) y del líder de todo el béisbol, Jacob Misiorowski (222) de los punteros Cerveceros de Milwakee.

A nivel sabermétrico, a simple vista parecería que su porcentaje de ponches o "K%"( frecuencia real con la que un lanzador poncha a los bateadores a los que se enfrenta) se ha elevado muy poco, con un 27.8 % en comparación con esa métrica en 2025 (26.3 %).

Pero ese 1.5 % de diferencia es una muestra de un gran domino en 2026, ya que el año pasado, Sánchez enfrentó 807 bateadores para ponchar 212.

Este año está a 10 abanicados de esa cifra, y se ha enfrentado a 726 contrarios, esto es, 81 bateadores menos que 2025, o lo que es lo mismo, un 10.04 % menos de rivales.