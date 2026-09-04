Yordan Álvarez ganaría Triple Corona, más el OPS

La Triple Corona del bateo se ha ganado en 14 ocasiones y desde que el venezolano Miguel Cabrera lo lograra en 2012 nadie en Grandes Ligas lo ha repetido.

Sin embargo, en este que es el último mes de la campaña, el cubano Yordan Álvarez llega con las opciones altas de conseguirlo.

El oriundo de Las Tunas que juega con los Astros en la Liga Americana es primero en los renglones de estadísticas standard del bateo, esto es promedio (.316), jonrones (37) y empujadas (94).

Pero su aporte ofensivo es de tal magnitud que incluso es líder con 1.035 del "On-Base Plus Slugging" u OPS, la principal referencia de un bateador en el lenaguaje de hoy.

En 10 de esas 14 ocasiones el campeón de la Triple Corona también se llevó el liderato de OPS, lo que certifica el gran dominio ofensivo que tuvo.

Esta métrica, creada en 1978 por el estadístico Pete Palmer y que se popularizó en 1984 gracias a la publicación de su libro pilar de la sabermetría, ("El Juego Oculto del Béisbol), se obtiene al sumar los porcentajes de embasarse (OBP) y de extrabases (slugging) y sirve para evaluar el impacto ofensivo más preciso.

El mundo del béisbol ya ha empezado a sugerir que el OPS es la "cuarta pata" de lo que debe ser ganar por completo el dominio del bateo y la producción ofensiva en una campaña, muy especialmente porque en los últimos años en las negociaciones de la agencia libre y extensiones de contrato, tanto los equipos como los peloteros y sus representantes, apelan a esa estadística para valorar la disciplina y el poder del jugador.

Un OPS por debajo de .670 es considerado malo, entre .700 y .750 se estima como promedio o aceptable; de .850 a .899 alcanza el rango de bueno, y sobre los .900 es ya territorio de peloteros con temporadas de superestrella o candidatos al MVP.

Si el registro supera los 1.000, ya se habla de un espacio más reservado para campañas históricas y legendarias.

Caminero al acecho

Sin embargo, la hazaña de Álvarez para quedarse con los cuatro renglones, y así unirse a campañas impresionantes y apoteósicas como las de Roger Hornsby, Lou Gerigh, Mickey Mantle y Ted Williams entre otras, aún no está bajo su control total.

El antesalista de Tampa Bay, Junior Caminero, mantiene un empate con Álvarez en jonrones, en ruta a lo que sería su segundo año seguido con 40 o más.

Las proyecciones de FanGraphs le otorgan tanto a Caminero como a Álvarez un total en el que también marchan parejos, ya que conectarían entre 42 y 43 cuadrangulares cada uno.

Sin embargo, el cubano tiene una frecuencia de jonrón por turnos al bate (13.43), menor que la de Caminero (14.35), segunda y cuarta mejor del Joven Circuito. A los Astros le quedan 21 partidos y a los Rays 23.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/junior-caminero-vuelve-a-desafiar-marcas-de-precocidad-en-jonrones-8fcd5fa8-90ab22ff.jpg Junior Caminero busca su segunda campaña con más de 40 jonrones. (AFP/ED ZURGA)

Otras amenazas

En cuanto al promedio de bateo, precisamente dos compañeros de Caminero, Chandler Simpson (.312) y un poco más atrás, Yandy Díaz (.302) buscan el liderato, y con dos partidos más por jugar que Álvarez, pueden dejar coja con una pata menos la mesa que ha servido el designado de Houston este año.

En remolcadas, Pete Alonso de Baltimore (93) sigue bien de cerca a Álvarez que también podría recibir presión de Caminero (88), si el quisqueyano tiene un septiembre muy productivo.