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Manny Machado
Manny Machado

Manny Machado cerca del Olimpo de los mejores antesalistas de MLB

En su temporada de 34 años, el "Ministro de la Defensa" supera a Beltré con 19 HRs hasta esa edad

  • Daniel Santana - Twitter
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Manny Machado cerca del Olimpo de los mejores antesalistas de MLB
En 2026, Machado tiene .728 de OPS con 26 Hrs y 78 RBIs. (GORDON DONOVAN/ NURPHOTO VIA AFP)

A cinco jonrones de los 400, Manny Machado esta próximo a un círculo exclusivo de antesalistas, todos miembros del Salón de la Fama.

La carrera de Machado lleva un ritmo comparable con las de Mike Schmidt, Eddie Mathews, Chipper Jones y su compatriota Adrián Beltré.

Luego de 15 campañas. Machado (57.4) está muy cerca del 60.0 de bWAR acumulado, umbral a partir del cual se considera que un pelotero es miembro de Cooperstown.

Si se toman como parámetros, a parte de los 400 jonrones, los 2,000 hits, y al menos 1,400 remolcadas, Machado se perfila como uno de los mejores antesalistas de todos los tiempos.

Persigue a Beltré

De ese club de élite, Beltré es el máximo empujador, y el único con 3,000 hits.

Beltré jugó desde 1998 a 2018 (21 campañas), y hasta 2013, su temporada de 34 años, (la actual edad de Machado), acumulaba 376 vuelacercas, 2,426 hits, 1,332 empujadas y .278 de promedio de bateo.

El "Ministro de la Defensa" tiene 19 cuadrangulares más que Beltré, lo supera mínimamente en bateo (.278 vs. .279), aunque va detrás en hits y empujadas (304 y 244  menos, respectivamente).

El reto para Machado es el Beltré de los 35 años, ya que a partir de ahí sumó 740 hits, 375 empujadas y 101 jonrones.

Durante los 7 años restantes en su contrato con San Diego, Machado, que promedia 28 Hrs, 153 hits y 86 CEs por zafra, necesitaría  solo ser consistente para superar a Beltré al menos en tetrabases y quedar cerca en remolques.

Para pasarle por la mínima (+1 en cada departamento), Machado necesita acumular 982 hits, 83 batazos de cuatro bases, 486 remolcadas, o lo que es lo mismo, 140.3 hits por temporada, 11.9 HR (lo que si se mantiene saludable lograría en tres temporadas con su ritmo actual) y  69.4 CE por campaña. 

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.