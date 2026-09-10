El Licey apuesta a Hayden Álvarez como primer pick del Sorteo de Novatos 2026 de la Lidom

Hayden Álvarez, izquierda, junto al vicepresidente del Licey, Audo Vicente, tras ser elegido en el sorteo de novatos. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

En un sorteo de "transición", que subió el listón hasta Clase A+ para apelar a un material joven y más acabado, el Licey apostó la primera selección al jardinero Hayden Álvarez, visto por evaluadores como el talento que puede tener disponibilidad e impacto inmediato.

"Seleccionamos a un tremendo atleta cuyas herramientas deben impactar en nuestra organización. Hablamos de un jugador con prestigio de ser un jardinero central completo en las Grandes Ligas, con habilidad para batear, correr y un impresionante conocimiento de la zona de strikes", dijo Audo Vicente, jefe de operaciones y gerente general azul.

El nativo de Bonao es un bateador derecho que se caracteriza por su capacidad para hacer contacto, su disciplina en el plato y una excepcional lectura de los lanzamientos.

Álvarez dijo que jugar para el Licey era su deseo, que fue contactado por el club y está dispuesto a jugar si recibe el permiso del conjunto californiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/audodraft1-8b120a15.jpeg Audo Vicente,Vicepresidente y gerente general de los Tigres del Licey, al momento de elegir a HaydenÁlvarez. (CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY.)

Data respalda elección

Según los expertos evaluadores, Álvarez posee calificaciones de 55 en bateo, 60 en velocidad y 55 en defensa en la escala 20-80. La apuesta de US$685,000 realizada por los Angelinos continúa ganando valor y es considerada uno de los mejores fichajes de la organización en términos de relación entre inversión y desarrollo proyectado.

Es apenas la tercera vez que el Licey escoge primero tras Rymer Liriano (2011) y Adalberto Mondesí (2013). El primer draft tuvo lugar en 2002 con Albert Pujols como el primer pelotero seleccionado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-09-at-230832-9c812082.jpeg (DIARIO LIBRE/ SHANNY VALDEZ)

La primer ronda se completó con las Estrellas tomando a Ronny Cruz (Nacionales), el Escogido a Elián Peña (Mets), los Gigantes a Dauri Fernández (Guardianes), los Toros a Yairo Padilla (Cardenales) y las Águilas a Luis Reyson de la Cruz (Guardians).

Peña, quien debutó en los Estados Unidos este año tras firmar un bono de 5 millones de dólares en 2025, dijo a Diario Libre que no prevé jugar esta campaña.

Un total de 54 jugadores de los 99 disponibles fueron elegidos, entre ellos casos de ligas independientes, México y Japón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-09-at-222106-0d562a1c.jpeg Carlos Peña, gerente general de los Leones, junto al nuevo jugador del equipo, Elián Peña. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Elian al Escogido

Mientras que Elian Peña se convirtió en el primer elegido por los bicampeones Leones del Escogido en el Sorteo de Novatos 2026 de la LIDOM. Tras captar al campocorto con el tercer pick en general, Carlos Peña resaltó su calidad, especialmente a la ofensiva.

"Tiene un conocimiento de la zona de strike superior por su gran enfoque para batear. Su talento es innato para hacerlo consistentemente y es algo en lo que nos enfocamos bastante para desarrollar y entendemos que su tendencia es seguir creciendo", indicó el gerente general escarlata.

Elián, de 18 años, es según MLB Pipeline el prospecto número tres de la organización de los New York Mets.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/unnamed-9-d31f63f3.jpg Yairo Padilla, nuevo integrante de los Toros. (CEDIDA POR LOS TOROS DEL ESTE.)

De su lado los Toros del Este hicieron del campocorto Yairo Padilla su primera selección, apostando por un jugador de 19 años y prospecto número 19 de los Cardenales de San Luis.

Padilla es un infielder que batea ambas manos firmado por $500 mil dólares con velocidad por encima de promedio y resalta la velocidad de salida de sus batazos.

"Es un jugador que va a ser de impacto en la liga, tiene características que son perfiles que buscamos en los Toros, que se adaptan a la filosofía del equipo, quizás no este mismo año pero si a mediano plazo," manifestó Jesús Mejía, gerente general de los Toros.