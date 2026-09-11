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Luis Peña
Luis Peña

Luis Peña a las puertas de la redención, del matadero al montículo

Fue suspendido tras 4.2 entradas como profesional, trabajó en la construcción y convenció a las Águilas

  • Daniel Santana - Twitter
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Luis Peña a las puertas de la redención, del matadero al montículo
Peña estuvo con el equipo dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (CEDIDA POR LUIS PEÑA.)

 El miércoles, las Águilas Cibaeñas apostaron su segundo turno del draft de novatos a un pitcher de 28 años  con solo 4.2 entradas de experiencia en ligas menores, que estuvo fuera del béisbol entre 2017 y  2024 y que en la actualidad lanza para los Mineros de Bonao, en la Liga de Verano del Cibao.

Luis Enrique Peña tenía 19 años en 2017 cuando los Blue Jays lo firmaron por un bono de 10 mil dólares, apenas apareció en tres partidos de la Dominican Summer League cuando una prueba de dopaje encontró en su cuerpo stanozolol, le aplicó una suspensión de 72 partidos y nunca más llegó esa segunda oportunidad de equipo de la MLB.

Peña lidera en victorias (4), ponches (51) y es cuarto en efectividad (2.15) el circuito que sirve a la Lidom de plataforma de calentamiento y vitrinas a veteranos y promesas descartadas por los clubes del Gran Circo.

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Infografía
Peña durante el Juego de Estrellas 2026 de la Liga de Verano. (CEDIDA POR LUIS PEÑA.)

Una montaña rusa

Aunque asegura que luego dio negativo a tres pruebas en los meses siguientes, Peña tuvo que lidiar con la realidad, lejos del béisbol.

Trabajó como obrero en construcción, y en un matadero de su natal Bonao, fue  ayudante de un transporte que llevaba carne hacia el este del país.

Mantenía sus esperanzas al jugar "desafío" y lanzar prácticas de bateo para prospectos. Esa actitud de resiliencia le dio la visibilidad para ser llamado en 2022 por Los Mineros de Bonao.

En 2023, impactó el circuito al ganar el premio de "Pitcher del Año", tras quedar con récord de 3-2, 1.19 de efectividad y líder de ponches.

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Infografía
El lanzador dominicano mientras jugaba con los Leones de León de Nicatagua en 2024. (CEDIDA POR LUIS PEÑA.)

Un desempeño que llegó a oídos del dueño de los Leones de León de la liga nicaragüense, que lo contrató en 2024 y en 8 salidas ponchó 41 en 45.1 IP para ser pieza clave en la conquista del campeonato

Esa actuación le valió para ser llevado a la liga de verano de Venezuela con Guerreros de Lara, para luego jugar en el invierno con los Tiburones de la Guaira.

Cuando ya se alistaba a regresar a Venezuela este otoño, Luis Polonia Jr. (de la gerencia de las Águilas) le dijo el sábado pasado: "un equipo te va a elegir". 

"No le creí, ya no tengo la edad", le dijo Peña, que ignoraba que para el sorteo no hay límites por fecha de nacimiento. El miércoles en la noche, Polonia Jr. lo llamó: "Felicidades y bienvenido a las Águilas". El sueño se materializaba.

Una apuesta como Henríquez

Con un repertorio de curva, cambio, slider y una recta que alcanza las 95 millas por hora, Peña dio el salto que esperaba. "Estoy feliz, y le doy todas las gracias a Dios y al equipo que me ha dado esta oportunidad de mostrar mi talento.

Nunca abandoné mi sueño", dijo Peña al ser contactado por Diario Libre. Se trata de un brazo que la gerencia amarilla ve listo para un impacto inmediato y deberá reportarse la próxima semana a Santiago cuando se abra el campo de entrenamiento.

Ya en el curso pasado, las Águilas tomaron a Jean Carlos Henríquez "El Endiablao" en la ronda 13 con un expediente similar al de Peña y le dio 26.1 entradas de 26 ponches con efectividad de 2.05. Se repite la apuesta.

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Licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Santo Domingo. Es periodista especializado en deportes desde 1999.