La Confederación del Caribe falla a favor de Tomateros y Robinson Canó jugará en México

Robinson Canó en acción con los Diablos Rojos de México. ( CEDIDA POR LOS DIABLOS ROJOS DE MÉXICO. )

El futuro de Robinson Canó para la próxima temporada invernal ya tiene destino: México.

El veterano dominicano no podrá vestir el uniforme de las Estrellas Orientales en la campaña 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), luego de que la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) fallara a favor de los Tomateros de Culiacán en la disputa por los derechos del jugador.

La decisión pone fin a varios meses de incertidumbre alrededor del capitán de las Estrellas. De acuerdo con fuentes con conocimiento del caso, la CBPC determinó que el acuerdo suscrito entre Canó y los Tomateros se impone sobre los derechos que reclamaba la organización de San Pedro de Macorís.

El plazo de 48 horas establecido para recurrir el fallo ya venció, por lo que la resolución quedó firme y el segunda base deberá cumplir su compromiso con el conjunto mexicano durante la campaña 2026-27.

Origen del impase

La pugna entre ambos equipos comenzó en mayo pasado, cuando los Tomateros anunciaron oficialmente la contratación de Canó. Las Estrellas entendían que conservaban los derechos del veterano bajo las reglas de agencia libre de LIDOM, lo que abrió una disputa que finalmente llegó hasta la máxima instancia de la pelota profesional del Caribe.

El reglamento establece que un jugador que no haya sido retenido por su equipo de la temporada anterior y que se convierta en agente libre no puede marcharse a jugar a otra liga perteneciente a la CBPC si cuenta con una oferta de su organización en República Dominicana que represente, al menos, el 75 % del salario que recibió durante la campaña anterior.

Si el pelotero no recibe una propuesta que alcance ese porcentaje, Lidom puede otorgarle una autorización por escrito para que busque trabajo y pueda ser contratado en cualquiera de los países miembros de la CBPC. Precisamente ese punto se convirtió en uno de los elementos centrales de la disputa por Canó.

Albert Pujols, presidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, aseguró en su momento que el club había presentado una "buena" oferta a su capitán con la intención de mantenerlo dentro de su estructura.

Sin embargo, el ejecutivo no especificó si la propuesta alcanzaba el 75 % del salario de la temporada anterior exigido por el reglamento.

Pujols también dejó constancia de la posición de las Estrellas mediante un comunicado de prensa, en el que señaló que el equipo no había recibido notificación de Lidom sobre una eventual firma de Canó con otra organización fuera del país. Según explicó entonces, las Estrellas necesitaban conocer si los servicios del estelar jugador ya no estaban disponibles para sus afiliados.

Con el paso de las semanas, la incertidumbre se mantuvo, mientras múltiples reportes comenzaron a apuntar hacia un acuerdo entre Canó y los Tomateros. Esos informes, posteriormente constatados por ESPN, establecieron que el dominicano no había firmado un nuevo contrato con ningún equipo de Lidom.

Ahora, el fallo de la CBPC cierra definitivamente la controversia. Canó tendrá que cumplir su compromiso con Culiacán y las Estrellas Orientales deberán afrontar la próxima temporada sin el jugador que durante años ha representado una de las figuras principales de su organización.