Las Estrellas abren su campamento de cara a la temporada 2026-2027

El equipo oriental trabajará la primera fase de sus prácticas en Ramón Santana. ( CEDIDA POR ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Estrellas comenzarán este lunes 14 de septiembre sus entrenamientos con miras a su participación en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, el cual se inaugurará el 16 de octubre.

Los entrenamientos de las Estrellas comenzarán con la evaluación médica de los jugadores, en el complejo de los Tigres de Detroit en el país, en el municipio Ramón Santana, de San Pedro de Macorís.

Se mantendrán por dos semanas en esas instalaciones y se trasladarán luego al Estadio Tetelo Vargas, el 28 de septiembre.

Para la primera semana de entrenamientos están convocados determinados jugadores, entre ellos lanzadores, receptores, y algunos jugadores de otras posiciones.

Los entrenamientos para la escuadra completa comenzarán el 21 de septiembre.

Este lunes, en el inicio de los entrenamientos están convocados jugadores tales como los jardineros: Raimel Tapia, Juan Guerrero. Los jugadores del cuadro: José Devers, Deivi Muñoz. Los receptores: Wilín Rosario, Deivi Grullón. El inicialista Sandber Pimentel.

Asimismo, otros jugadores entre quienes se cuentan los lanzadores Oscar de la Cruz, Esmil Rogers, Neftalí Féliz, Gregory Santos, Raffy Vizcaíno, Carlos Belén, Diego Castillo, Jhan Maríñez, Hansel Rincón, Gerónimo Franzúa, Junior Santos, Oddy Núñez, Domingo Tapia, Ricardo Yan, Listher Sosa, Deivy Cruz, John Henríquez.

El cuerpo técnico

Los entrenamientos serán dirigidos por el mánager de las Estrellas para la venidera temporada, Héctor Borg, quien será asistido por sus coaches: Carlos Valderrama (banca y corrido de bases); Carlos Paulino (asistente del mánager Borg y coordinador de terreno); Jairo Cuevas (picheo); Alex Concepción (asistente coach de picheo); Robelin Bautista (bullpen); René Rojas (bateo); Rafael Peña (estrategia de bateo); Land Carrero (asistente de coach de bateo, de prácticas y en la liga paralela); Javier Roa (coach de prácticas, en la liga paralela, coach asistente de catchers).

También asistirán a Borg: Erick Salcedo (coach del cuadro interior); Oscar Bernard (coach de coordinación estratégica y plan de juego); Claudio Almonte (coach en la línea de la primera base y de jardineros); Ángel Rosario (coach en la línea de la tercera base y asistente del coach de plan de juego).