Los ajustes en la mecánica que han recuperado mejor versión de Freddy Peralta

En sus seis viajes a los playoffs, Peralta (1-3, 4.32 en postemporada) ha ponchado 41 en 33.1 entradas durante 6 aperturas. ( ARCHIVO/ AFP )

Tras un breve, pero tortuoso paso por los Mets, donde desde marzo se le evaluó para atar un contrato de nueve dígitos y salió en julio con una preocupante efectividad de 4.99 en 22 aperturas, Freddy Peralta vive un resurgimiento de su carrera en Tampa Bay.

El coach de pitcheo de los Rays, Kyle Snyder, empezó a trabajar con el mocano desde que llegó en cambio el pasado 2 de agosto.

La mecánica en el uso de su recta y la adición de un cambio de velocidad letal a su repertorio han hecho que el lanzador de 30 años encadene una racha de cuatro victorias seguidas, en las que en total solo ha permitido dos carreras en 23 entradas de labor, una efectividad de 0.78.

Peralta ahora suelta la pelota (release point) un par de pulgadas más cerca del punto que utilizaba cuando era conocido como "Fastball Freddy", y elevó el ángulo de su brazo, con lo que su recta recuperó efectividad, y en sus últimas tres aperturas, los rivales apenas le batearon .200 contra ese lanzamiento, con 10 hits y dos carreras permitidas en 18 entradas.

Mientras que su cambio de velocidad, que en los Mets le bateaban .280 con .449 de slugging contra ese lanzamiento, en Tampa Bay, Peralta comenzó a utilizarlo casi una tercera parte del total de sus pitcheos.

Los floridenses alinean a Peralta con su estrategia con la que lidera MLB en el uso de cambios de velocidad contra bateadores del mismo lado, (1,140), por encima de los 756 de San Diego.

Rumbo a playoffs

Y por si todo esto fuera poco, Peralta (que tiene 79 victorias en 192 aperturas) va camino con los Rays a su séptimo viaje a la postemporada.

Entre los dominicanos con más victorias y más apariciones en playoffs están Bartolo Colón (247 victorias y siete postemporadas), Pedro Martínez (219 y seis), Ervin Santana (151 y cuatro), Johnny Cueto (144 y cinco) y Francisco Liriano (112 y cinco) y Ubaldo Jiménez (114 y tres).

Juan Marichal tuvo 243 triunfos y solo dos viajes a playoffs, Ramón Martínez (135 y tres), Pedro Julio Astacio (129 y tres), Joaquín Andújar (127 y tres) y José Rijo (116 y una) están entre los más ganadores que no tuvieron el privilegio de Peralta.