Elly de la Cruz descifra a los pitchers zurdos a la derecha y se dispara su producción

Elly de la Cruz al momento de pegar un jonrón. ( ARCHIVO/ AFP )

Durante sus primeras tres temporadas, Elly de la Cruz fue una paradoja ofensiva. Un bateador ambidextro tan efectivo contra lanzadores derechos (RHP) parado a la izquierda (LHB) como lo dice su OPS (.841), pero cuando se colocaba en el cajón desde el lado derecho (RHB) frente a lanzadores zurdos (LHP) aquella versión se desplomaba (.590).

En 2026, esa historia cambió de manera radical y esa transformación es la clave de gran año en el que no jugará su máximo de partidos, pero en el que ya superó totales y porcentajes.

A poco menos de dos semanas para que finalice la campaña, el torpedero de 24 años es el tercer mejor jugador de posición del béisbol medido por victorias sobre nivel reemplazo (5.8) y líder entre dominicanos.

Entre 2023 y 2025, De la Cruz agotó 505 turnos como bateador derecho frente a lanzadores zurdos, con 111 imparables, 16 jonrones y una línea ofensiva de .214/.271/.319, para un OPS de apenas .590.

En 2026, en cambio, sus 152 turnos contra zurdos desde el lado derecho han producido 52 hits, 10 cuadrangulares y una línea de .342/.407/.638, que se traduce en un espectacular 1.045 de OPS.

También cambió radicalmente el poder: en sus primeras tres zafras conectaba un jonrón cada 31.6 turnos contra derechos a la zurdo; en 2026 lo hace cada 13.8 turnos.

El vuelacercas 27 del torpedero de los Cincinnati Reds es el más vivo ejemplo de su cambio. El lunes, en la última entrada contra los Dodgers, De la Cruz (a la zurda) demolió una recta a 98.2 mph del relevista derecho Evan Phillips.

Superó el pasado

En 2023, el problema era evidente. Contra derechos como zurdo tuvo una línea de .255/.328/.471/con .799 de OPS, pero contra zurdos como derecho tenía una débil .184/.231/.263/ y .495 de OPS.

En 114 turnos contra zurdos consiguió apenas: 21 hits, 3 dobles, 2 jonrones, 6 RBI y 49 ponches, una tasa elevada de outs en home sin mover corredores.

Para 2024, hubo una mejoría, pero la brecha permanecía. Contra los derechos: .275/.353/.523/.876, pero contra zurdos a la derecha volvió a quedar muy por debajo: .224/.307/.354/.661, pegó solamente 6 tetrabases y 68 bases totales en 192 turnos.

En 2025, contra derechos como zurdo, mantuvo prácticamente el mismo nivel: .277/.363/.487/.850.

Entre 2023 y 2025, el nativo de Sabana Grande de Boyá, de acuerdo con Baseball Savant, se ponchaba el 28.7 % de sus apariciones al bate contra lanzadores derechos como zurdo. Sin embargo en 2026 su porcentaje de ponches ha bajado a 27.2 %, algo que ha mejorado con hacer mejores contactos hacia arriba.

En sus 2,153 turnos agotado solo en dos se enfrentó a derecho bateando a la derecha y se fue de 2-1, con un cuadrangular.