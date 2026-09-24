Cuatro de RD entre las "gangas" de 2026 en MLB

Según Statcast, Caminero tiene el bate más rápido de la MLB con 79.5 mph. ( MICHAEL REAVES /GETTY IMAGES VIA AFP )

Llega el final de la temporada regular de la MLB y varias franquicias hacen cuentas alegres ya que invirtieron poco y recibieron mucho.

Un negocio como la MLB, que en 2025 se estima que tuvo ganancias por el orden de los 13 mil millones de dólares, según Sportico, se benefició una vez más en 2026 de peloteros que devengaron el salario mínimo (780,000 dólares) pero su producción tuvo un valor estimado en el mercado de la agencia libre considerado un 97% superior.

Simplemente, auténticas "gangas".

FanGraphs, a través de su métrica "Dollar Value" ($), usa la Victoria sobre Jugador de Reemplazo (WAR) para determinar cuánto vale en el mercado de agentes libres la producción que un jugador aportó durante una temporada.

Para 2026, FanGraphs utiliza ocho millones de dólares por punto de WAR como una referencia lineal de mercado, que podría variar debido a algunos factores.

El valor de Caminero

Debido a que está bajo control de Tampa Bay por los próximos cuatro años (elegible para arbitraje en 2028, será agente libre en 2031), Junior Caminero todavía ganó el sueldo mínimo a pesar de otro año con más de 40 jonrones.

FanGraphs estima que los números de Caminero en el mercado corresponden al valor de un pelotero el cual debería ganar 40.9 millones de dólares.

Su caso es llamativo en un año en el que los Rays (que ganaron su división con una nómina de 89.6 millones de dólares, quinta más baja de la MLB), no le extendieron contrato, sin embargo, otros mercados pequeños como Pittsburgh o Seattle, sí ofrecieron pactos multianuales a prospectos sin experiencias en Grandes Ligas para evitar que valgan más a futuro.

Con apenas cinco días de servicio en MLB, los Piratas firmaron a Konnor Griffin por nueve años y 140 millones de dólares. Seattle fue más lejos y sin haber debutado, le dieron 95 millones de dólares por ocho años a Colt Emerson. Caminero acumula dos años y 58 días de servicio.

Guante y muchos hits

Elly de la Cruz no bateó como Caminero (-5.2 en WAR defensivo), pero con su guante (+9.3) elevó su valor estimado a un año de 52.2 millones de dólares.

Mientras que Otto López y Ezequiel Durán que ha jugado siete posiciones diferentes a la defensa, con 18 outs más de los que haría un jugador promedio, redondean campañas que se consideran en 43.2 y 36.0 millones de dólares, respectivamente.

Pete Crow-Armstrong, candidato al MVP de la Nacional, ha sido el más productivo de los asalariados básicos y es proyectado con 84.8 millones de dólares.