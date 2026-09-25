Fernando Tatis Jr. líder entre dominicanos con más camisetas vendidas en Grandes Ligas

El japonés Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, volvió a ser el jugador con la camiseta más vendida de las Grandes Ligas, una posición que ocupa por cuarto año consecutivo, según la lista publicada este viernes por MLB y MLB Players, Inc. (Mlbpi).

Ohtani se convirtió así en el primer jugador desde que MLB comenzó a registrar las ventas en 2010, que encadena cuatro temporadas como líder en comercialización de camisetas.

Desde 2023, los aficionados han comprado la camiseta Nike de Ohtani más que cualquier otra en Estados Unidos, Japón y el resto del mundo, consolidando al jugador japonés como la figura con mayor demanda comercial entre los peloteros de las Grandes Ligas.

El listado, elaborado a partir de las ventas de camisetas Nike realizadas a través de Fanatics, incluido MLBShop.com, desde el Día Inaugural de la temporada 2026, sitúa al capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, en el segundo puesto y al jardinero de los Cachorros de Chicago Pete Crow-Armstrong en el tercero.

Crow-Armstrong, quien esta temporada se convirtió en el séptimo jugador en la historia de las Mayores y el primero de los Cachorros en conectar al menos 40 jonrones y robar 40 bases, alcanzó el mejor puesto para un jugador de Chicago desde que el puertorriqueño Javier Báez fue tercero en 2018.

El listado también refleja la presencia de otras figuras de alcance internacional. El venezolano Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, ocupa el cuarto lugar, seguido por el dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego.

Los Dodgers colocaron a tres jugadores entre los diez primeros, con Ohtani al frente, Freddie Freeman en el sexto puesto y Mookie Betts en el octavo. El japonés Yoshinobu Yamamoto, también de Los Ángeles, aparece noveno.

La temporada 2026 marcó además un registro inédito para los jugadores japoneses, con tres de ellos entre los 20 primeros de la clasificación, después de que el toletero Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, debutara en el vigésimo puesto.

Yamamoto, por su parte, ocupa el noveno lugar, mientras que Ohtani mantiene el liderazgo de una clasificación que vuelve a poner de manifiesto su dimensión dentro y fuera del terreno de juego.

La lista se conoce antes del inicio de las Series de Comodines de ambas ligas, que comenzarán el próximo martes 29 de septiembre, con Ohtani, Judge y Crow-Armstrong entre las principales figuras de unos equipos que ya tienen asegurado su boleto a la Postemporada.