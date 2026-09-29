Veinticinco de RD se suman hoy a otra postemporada en busca de la Serie Mundial

Manny Machado ha jugado siete veces en postemporada y ha pegado 12 cuadrangulares. ( ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Una postemporada más en la MLB viene acompañada de otra legión de dominicanos presentes en los 12 equipos que disputarán la corona de la Serie Mundial.

Desde que en 1962 Juan Marichal, y los hermanos Felipe y Mateo Alou (los tres con los Gigantes de San Francisco), participaran en los primeros playoffs para peloteros dominicanos hasta los 19 duartianos que jugaron 2025, los quisqueyanos han sabido ser protagonistas de hazañas y campeonatos.

Cuando esta tarde, los Filis visiten a los Bravos en el inicio de la primera serie de Wild Card en la Liga Nacional, un total de 25 dominicanos están a disposición de las franquicias en la contienda por el título número 122 del denominado "Clásico de Otoño.

Los 12 de la Americana

Una docena de dominicanos estarán presentes en la lucha por el campeonato de la Liga Americana.

Los Rays de Tampa Bay estarán respaldados antesalista criollo terminó con 42 jonrones y 101 remolcadas. Su compañero Freddy Peralta (10-11, 4.42) terminó con 6-0 y efectividad de 0.79 en sus últimas seis salidas. Jorge Mateo aporta defensa y rapidez,

Juntos son la tripleta duartiana que esperarán por el ganador de la serie de Wild Card con la rivalidad más popular y enconada de la MLB y que inicia a las ocho de la noche.

En Boston está Brayan Bello (6-7, 4.33) que puede abrir como venir desde el bullpen, mientras que los Yankees cuentan con el bate de un Luis García Jr. que como infielder y designado terminó el año con 30 jonrones y 92 remolcadas, y con utility como Amed Rosario que batea .421 (16 hits en 38 turnos) con corredores en base.

Mientras que los Guardianes, que también están libres en la primera ronda de los playoffs tienen en sus filas a José Ramírez, Ángel Martínez, Ángel Genao.

Ramírez viene de una temporada en la que jugó 125 partidos, su total más bajo desde 2015 (97), y en la que apenas pudo batear .235, 12 jonrones y 53 remolcadas.

Sin embargo, sus últimos 10 partidos (.283 de bateo, 6 robos y 5 empujadas), Ramírez ha mostrado el resurgir de su juego rápido y efectivo.

Martínez en los jardines(18 HR, 62 CE) y el novato Genao en el infield son opciones que Cleveland usará cuando conozca su rival, sean los Astros O Medias Blancas.

Precisamente Houston tiene a un renovado Jeremy Peña (.277 con 56 CE) al bateo oportuno de Yainer Díaz (.285), y el poder ponchador del relevista Bryan Abreu (80K en 62.2 entradas).

En el bullpen de los White Sox, el relevista Huás ar Brazobán redondeó un año de 6-2 y 3.02, 56K en 65.2 IP, mientras que Osvaldo Bidó mostró mejoría y condiciones para entradas intermedias (2-0, 18.2 IP, 11 K).

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Sánchez en la LN

Los Filis no decidieron usarlo hoy pero Cristopher Sánchez ( 18-7, 2.91) terminó como líder de victorias en la LIga Nacional y va por su primer triunfo de por vida en postemporada (0-0, 2.79, 19.1 IP. 13 K en cuatro salidas).

Filadelfia cuenta para cerrar con la potencia de Jhoan Durán (33 salvados, 59.1 IP, 84K), y Bryan de la Cruz como bateador emergente (.280 y .762 de OPS) demostró que puede hacer el trabajo.

Del lado de los Bravos, Reynaldo López (4-5, 4.54 en 13 aperuras) padece de una inflamación del hombro derecho y no está confirmada su participación en octubre.

Teoscar Hernández (.267, 16 HR, 64 CE en 125 juegos) sigue como el único dominicano activo de los Dodgers ya que el prospecto Josué De Paula está en el roster de 40 hombres pero fue bajado a las menores.

Los Cubs y los Padres se vuelven a enfrentar por segundo año seguido en una serie de Wild Card, pero esta vez San Diego será local y va por la revancha,

Fernando Tatis Jr., (.289, 25 HR, 83 CE), Manny Machado (30 HR, 91 CE,) Randy Vásquez (10-6, 3.90) y Wandy Peralta desde el bullpen (3-3, 3.61) son los jugadores criollos que buscarán revetir la eliminación del año pasado de los Frailes.

Los Cachorros tendrán a al abridor Edward Cabrera (5-5, 5.96) que desde la lomita tratará de superar un año lleno de irregularidad por lesiones.

Los Cerveceros, que son el mejor récord de la Nacional y esperan al ganador de esa serie, cuenta en su bullpen con Abner Uribe (6-3, 1.97), una verdera garantía como preparador de mesa, gracias a su gran poder para abanicar contrarios (59.1 IP, 62K).

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Presencia masiva

Desde que los dominicanos empezaron a llegar en la década de los sesenta, un total de 312 jugadores (sin contar las ocasiones que aparecieron en más de unos playoffs) han jugado en los diamantes de los playoffs de la MLB..

Si se toman en cuenta las aparciones de cada uno al menos una vez por década, el total se eleva a 415 ocasiones en la que un dominicano apareció en cada uno de los seis decenios y el último lustro desde 2020.

En los 70s, hubo 12 ocasiones en las que jugadores como Cesarin Gerónimo y Pedro Borbón (ambos con 4) fueron a múltiples postemporadas; lo mismo sucedió en los 80s con César Cedeño y Joaquín Andújar (amboos con 3); en los 90s, José Mesa, Julián Tavarez, Armando Benitez y Juan Guzman lo hicieron en tres puntos diferentes de la década, así como Manny Ramírez, Ronnie Belliard y Tony Peña (4 veces cada uno).

Ya en el siglo 21, en la primera década entre los bateadores, David Ortiz fue el líder con siete apariciones, mientras que con seis estuvieron Alberrt Pujols, Alex Rodriguez, Julio Franco y Manny Ramirez.

En la última década completa entre 2010 y 2019, entre los jugadores de posición aparecieron en cinco ocasiones Nelson Cruz, Jhonny Peralta, Dwin Encarnación y Eduardo Núñez.

Desde 2020 al año pasado, José Ramírez, Manny Machado, Manuel Margot, Marcell Ozuna, Teoscar Hernández, Vladimir Guerrero Jr y Willy Adames son los duartianos jugadores de posición con más apariciones en playoffs con cuatro.