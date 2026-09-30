Cuando Sócrates Brito, en la final de la campaña 2024-25, atrapó una línea "que casi picaba" de Francisco Mejía, el Escogido ganó su corona 17 y de paso frenó el intento del entonces bicampeón Licey, de ganar tres títulos seguidos.

Un año más tarde, Brito vivió la sensacional coincidencia de volver a realizar el último out de campeonato, cuando con un salto contra la pared del jardín derecho atrapó un elevado del antesalista Jeimer Candelario, de los Toros del Este y los Leones conquistaron la sortija 18.

¿Y si el destino le tiene a Brito hacer el último out para lograr el tricampeonato esta campaña?

"Fue increíble, hacer esos dos outs para ganar dos coronas seguidas, pero ya lo que pasó, pasó. Ahora estamos con la mentalidad solo en el próximo torneo", dijo Brito a Diario Libre.

Desde los entrenamientos en el equipo se destaca que peloteros del núcleo del bicampeonato tales como Brito, el jardinero José Marmolejos, el inicialista Yamaico Navarro y el campocorto Erik González, entre otros, estarán sobre el terreno cuando los Leones reciban a los Tigres a las 7:15 p.m. en la noche de apertura del viernes 16 de octubre.

Erik, listo y en forma

El primero que se reportó a los campos de práctica fue González, quien luego de compartir tiempo entre los Leones de Yucatán (México) y los Atléticos de Puerto Plata (Liga de Verano RD), superó problemas físicos y se encuentra en excelentes condiciones.

A las puertas del tricampeonato, González también pone la vista al frente sobre la temporada que ya se acerca. "Ahora lo importante es que tenemos el mismo grupo. Nuestro enfoque es lo que viene, no lo que logramos", sentenció González.

Para el dirigente Ramón Santiago, que sustituyó al boricua Álex Cintrón (13-18) cuando peligraba la clasificación al round robin pasado y condujo la nave al título, tener la oportunidad de intentar el tricampeonato es un gran compromiso.

"Es un reto. Pero el bicampeonato ya está plasmado. Estamos concentrados en ganar otro. La meta es la corona 19", indicó.

El dirigente escarlata avisó la incorporación próximamente de los jardineros Junior Lake y Franchy Cordero, dos jugadores que dan profundidad ofensiva y defensiva a los bicampeones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-29-at-221741-b2cbfbf2.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-29-at-221741-b2cbfbf2.jpeg Equipos de Lidom que han ganado tres títulos seguidos (SHANNY VALDEZ/DL)

"Seguiremos el legado ganador" El gerente general Carlos Peña enfatiza que el objetivo del equipo está en el presente. Pero hay una historia que pesa. A finales de los 50, Juan Marichal, Felipe Alou y Osvaldo Virgil entre otros, consiguieron el primer tricampeonato. Pasaron 30 años, y Rufino Linares, Junior Noboa, Nelson Liriano, Gerónimo Berroa, Junior Félix y José de León fueron el núcleo que repitió la hazaña. Para Peña, esas legendarias gestas melenudas son una gran motivación. "Es parte de nuestra identidad, y seguiremos el legado ganador. Pero nuestra disciplina es completar la tarea que tenemos en frente", sentenció Peña. El gerente informó que un brazo clave como el de Rolddy Muñoz (Bravos), se sumará cuando termine sus compromisos en MLB.