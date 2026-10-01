EE. UU. resiste remontada y vence 8-6 a RD en la Súper Ronda del Mundial Sub-15

El encuentro se efectuó en la ciudad Mérida, México. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Estados Unidos resistió una reacción de República Dominicana y se impuso 8-6 este jueves en un cerrado encuentro de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol Sub-15, disputado en el Parque Kukulcán Álamo de la ciudad Mérida, México.

La novena estadounidense aprovechó un rally de cinco carreras en el tercer episodio para tomar el control del partido y posteriormente respondió a cada intento de remontada del conjunto dominicano.

República Dominicana tomó ventaja 2-1 en la parte alta del segundo episodio. Ángel Montás conectó un doble al jardín central para remolcar a Axel Heredia y luego anotó mediante un lanzamiento descontrolado.

La respuesta estadounidense llegó de inmediato con un cuadrangular solitario de JU Bryant, quien inició la reacción de su equipo.

En el tercer capítulo, Estados Unidos llenó las bases y Bryant recibió boleto para igualar las acciones. Luego, Calvin Madenspacher negoció otra transferencia con las bases congestionadas y Paris Head conectó un sencillo que produjo dos carreras. Una quinta anotación completó el rally que colocó el marcador 6-2.

Los dominicanos descontaron en el cuarto con un boleto con las bases llenas a Norky Sánchez, que permitió anotar a Ángel Peralta.

En el quinto episodio, República Dominicana volvió a acercarse. Una jugada de doble matanza permitió que Ransiel Herrera anotara desde tercera para colocar el partido 6-4. Estados Unidos respondió en el cierre de esa entrada con otra carrera para ampliar nuevamente la ventaja.

Dominicana se acercó a una carrera

El conjunto quisqueyano no se rindió y tuvo su mejor oportunidad en el sexto episodio.

Con las bases llenas, Ransiel Herrera conectó un sencillo al jardín central que remolcó a Axel Heredia y Ángel Montás, reduciendo la diferencia a una carrera, 7-6.

Pero Estados Unidos volvió a responder en la parte baja del episodio. Bryant Ju llegó a tercera después de un error defensivo y Paris Head ejecutó un toque de bola que se convirtió en sencillo, permitiendo que Bryant anotara la octava carrera.

La selección dominicana no pudo fabricar carreras en el séptimo episodio y Estados Unidos aseguró la victoria.

Los números

Estados Unidos conectó 10 imparables y cometió tres errores, mientras República Dominicana terminó con nueve hits y dos pifias defensivas.

Con el triunfo, Estados Unidos mejoró a 3-0 en la Súper Ronda, mientras República Dominicana colocó su registro en 1-2 en esta fase del campeonato.

El resultado obliga al conjunto dominicano a enfocarse en sus próximos compromisos de la ronda, en busca de mantenerse con posibilidades de avanzar en el torneo mundialista.