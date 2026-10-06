Manny Machado y Teoscar Hernández están entre los máximos jonroneros de RD en playoffs

Manny Machado (izquierda) lleva 13 jonrones en postemporada y Teoscar Hernández tiene 11. ( ARCHIVO/ EFE Y AFP )

Mientras uno busca su primer anillo, el otro ya tiene dos, y va por el tercero.

Pero tanto Manny Machado como Teoscar Hernández tienen un par de cosas en común: ya la sacaron en estos playoffs, y están en la lista de los máximos jonrones dominicanos de la postemporada.

Con su bambinazo en el primer partido de la Serie de Comodines en la que los Padres eliminaron a los Cubs, Machado (13) empató con Alex Rodríguez en el quinto lugar, aunque lo ha logrado en menos viajes a la postemporada.

Mientras que en su quinto playoffs, Hernández (11) también jonroneó en el inicio de la Serie Divisional contra Atlanta, y aunque empató con Juan Soto en el sexto puesto, este último los consiguió en tres apariciones. Johnny Peralta y Robinson Canó completan el listado, ambos con siete.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/screenshot-2026-10-05-221246-d5a04795.png (LUIS LUIS/ DIARIO LIBRE)

El reinado de Ramírez

Con 29 tetrabases, Manny Ramírez es el líder de todos los tiempos en la postemporada de la MLB.

Ramírez jugó los playoffs en 11 ocasiones y acumuló 493 apariciones en el plato, tercer mayor total en la historia.

En su primer viaje en 1995, Ramírez vio acción en 15 partidos con Cleveland y pegó tres jonrones, dos de ellos claves para superar a Seatlle y que los Indios llegaran a la Serie Mundial por primera vez en 41 años.

En cuatro ocasiones (1997, 1998, 2007 y 2008), Ramírez pegó cuatro cuadrangulares. En 2008, con 38 años de edad, bateó .520 (25-13) con OPS de 1.747 en 8 partidos, fue campeón de la Serie Mundial con Boston dos veces (2004, 2007), y en la primera corona, fue nombrado MVP.

Mientras que Albert Pujols le secunda con 19, y ganó dos anillos (2006 y 2011 con San Luis). Es uno de apenas cuatro jugadores que la han sacado tres veces en un partido de Serie Mundial.

Lo hizo en el juego tres del 2011. En 2010, Nelson Cruz con Texas, pegó seis jonrones con lo que estableció un récord para una Serie de Campeonato de la Americana.