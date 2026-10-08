Marcell Ozuna en el club de los que dieron 300 jonrones, y luego jugaron en Lidom

Marcell Ozuna llegó el martes a las prácticas de los Gigantes. ( CEDIDA POR LOS GIGANTES DEL CIBAO )

Uno de los toleteros más temidos de Lidom, regresa, pero esta vez tiene un perfil de leyenda.

Marcell Ozuna ya se integró a los entrenamientos de los Gigantes del Cibao y será el séptimo miembro del club de los que han pegado 300 jonrones en MLB y luego accionaron en Lidom.

Con el único equipo con el que ha estado, el jardinero de los Piratas de Pittsburgh jugará en su séptima campaña local. Solo disputó un partido en 2023-24 y fue pieza clave del campeonato de 2021.

"Marcell siempre ha tenido interés de jugar con su equipo. Le gusta ayudar a los jovenes, implanta respeto dentro del clubhouse", dijo a Diario Libre, Jaylon Pimentel, gerente general de los Potros.

Ozuna, que el 8 de mayo se convirtió en el quisqueyano número 17 en pegar 300 jonrones, indicó que está saludable y contento.

Fervor por RD

"Siempre me ha gustado la pasión de jugar aquí, y más con los Gigantes, el equipo que me ha dado mi carrera", aseguró el slugger a Tony García de la oficina de prensa de los Gigantes. De por vida en Lidom, Ozuna promedia .259 (420-109), 17 cuadrangulares ( 3 en la serie final de 2021 y 6 en playoffs), 62 remolques y .699 de OPS.

El outfielder de 14 años en MLB tiene 304 jonrones.

Manny Ramírez, Vladimir Guerrero y Miguel Tejada jugaron el mismo año cuando ya habían dado 300.

Albert Pujols, Nelson Cruz y Robinson Canó, completan el club.