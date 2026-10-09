Migración y MLB procuran agilizar permisos a prospectos extranjeros

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (i) junto al Comisionado Junior Noboa. ( CEDIDA POR EL COMISIONADO NACIONAL DE BÉISBOL )

La República Dominicana busca agilizar los trámites migratorios de los prospectos extranjeros que se forman en las 30 academias de Grandes Ligas en el país.

La iniciativa es fruto de una reunión entre la Dirección General de Migración (DGM), la oficina del Comisionado de Béisbol y representantes de las 30 organizaciones de Grandes Ligas, con el propósito de dinamizar la emisión de visados, residencias y permisos de viaje para menores de edad.

El proceso fortalece aún más al béisbol dominicano como marca país.

El comisionado de béisbol, Junior Noboa, dijo a Diario Libre que son extranjeros "el 40 % de los (prospectos) que están en las academias" de la geografía nacional.

Noboa identificó a Venezuela como el principal país de procedencia, seguido por Colombia, México, Panamá, Cuba y Nicaragua. También hay jugadores africanos, aunque en menor proporción.

"Fue una reunión muy productiva", dijo Noboa. "El director de Migración ha dispuesto un personal para esos casos y casos de emergencia de viajes, por lo que ha puesto un personal para resolverlos".

En el caso de venezolanos, la situación social y económica que vive el país ha hecho que las Grandes Ligas suspendan sus actividades y por ende, sus prospectos se forman aquí.

Autoridades presentes

La reunión de trabajo se celebró en el Estadio Quisqueya y estuvo encabezada por el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, junto a Noboa y la directora de Extranjería de la DGM, Laura Maríñez.

El comisionado calificó el encuentro de productivo y destacó la disposición para atender las necesidades de los jóvenes, y del personal técnico que trabaja con las academias.

Por su parte, los ejecutivos de las GL, valoraron la apertura de la DGM para garantizar que cada gestión se ejecute con celeridad y estricto apego a la ley.

"Es un paso más de crecimiento también para lo que es la marca béisbol de la República Dominicana" puntualizó Noboa.