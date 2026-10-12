Águilas y Licey sacan sus garras: cuyayas por la 23, Tigres a cambiar sótano por corona

Desde la izquierda, Mel Rojas Jr. recibe el premio Manny Mota, de parte del hijo de la leyenda azul, Andy Mota. Wintson Llenas, presidente Ad Vitan de las Águilas Cibaeñas, junto al gerente general, Giancarlo Guzmán. ( ADRIANA SUELS/ANEUDY TAVÁREZ/ DIARIO LIBRE )

Los campeones de la serie regular pasada, las Águilas Cibaeñas, y los Tigres del Licey, que finalizaron en el extremo opuesto, presentaron sus respectivos sueños que esperan convertir en realidad para la próximo temporada de béisbol otoño-invernal, señalada para comenzar el próximo viernes.

De las doce ocasiones en las que el Licey ha quedado en el sótano (la más reciente el año pasado), al menos en las últimas cinco siempre clasificó al round robin, y en dos de esas, se proclamó campeón.

Por eso la mística ganadora de los azules volvió a rugir en la presentación del equipo, y al igual que un gran campeón de boxeo, se preparan para tras la derrota para otra vez ganar por nocaut.

"Al caer, tocamos la lona. Pero no pertenecemos a la lona. Tras esos cinco sótanos, eso hacen los campeones. Se levantan con mística y estos escenarios (quedar últimos) te hacen recomenzar y retomar tu línea ganadora" dijo a Diario Libre el gerente y vicepresidente de operaciones, Audo Vicente.

"Para dejar el sótano atrás es que hemos estado trabajando para salir campeones. Somos un equipo de grandes hazañas. Por eso nos llaman ´El Glorioso´ ", aseguró el presidente del club, Miguel Guerra.

Atención el pitcheo

Para no repetir la debacle del año pasado, el club puso especial atención al pitcheo abridor, por lo que adelantaron los cinco nombres que formarán la rotación, en un orden que especificará el dirigente Gilbert Gómez.

Se trata de Adonis Medina, Vladimir Gutiérrez, José Quintana, Daniel Martínez y Albert Abreu.

Veteranos como César Valdez, esperarán su momento para levantar la causa azul.

"Las cosas a veces no salen como uno quiere. Este año venimos con la cabeza en alto, sin mirar atrás", sentenció Valdez.

Ofensiva cohesionada

Sobre el terreno, los azules podrán contar desde el primer día con un núcleo en el que resaltan Jesús Madé, Kevin Alcántara, Emilio Bonifacio, Mel Rojas Jr., Cristhian Adames, Sergio Alcántara, Francisco Mejía, Gustavo Núñez, Domingo Leyba, Ramón Hernández, Ronny Mauricio y Ángel Ortiz.

En el caso de Madé, prospecto número uno del béisbol según MILB, el sensacional campocorto podría jugar al menos el primer mes y medio de la campaña regular.

"Los jugadores han hecho un sacrificio muy grande para estar aquí. Eso lo debemos valorar" opinó el dirigente Gilbert Gómez al tiempo que agradeció a la gerencia por el grupo que se pudo aglutinar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/screenshot-2026-10-12-222944-3edc2af8.png (LUIS LUIS/ DIARIO LIBRE)

Los últimos cinco

Luego de finalizar últimos con el peor récord del equipo en una temporada de 60 juegos, el Licey, dirigido por Manuel Mota, se impulsó en Teodoro Martínez, Cesarín Gerónimo y Rafael Landestoy (además de los importados Leron Lee y Howard Johnson) para vencer a las Aguilas en la final, y ganar el campeonato de 1982-83.

Las próximas dos campañas sotaneras (1994-95, y 2010-11), los felinos al menos pasaron al Round Robin al año siguiente en cada caso.

Tras quedar en sexto lugar en la serie regular de 2012-13, en la siguiente zafra alzaron la corona 21 dirigidos por José Offerman y apoyados en el refuerzo Lew Ford (MVP de la final contra el Escogido), y piezas claves como Emilio Bonifacio, Juan Francisco y el lanzador Yuneski Maya.

Águilas: "Objetivo 23"

Las Águilas conquistaron la serie regular de la pasada temporada, pero quieren más. Después de lograr ese paso, fallaron en la semifinal al finalizar en el tercer puesto de ese round robin.

Ahora, con su nuevo presidente Wilhelm Lawrence Riggio, se enfocan en buscar la joya preciosa del campeonato de béisbol otoño invernal. Y sin haber lanzado la primera pelota, el jefe de la oficina ya dejó claro el tramo que quieren recorrer en esta campaña.

"Hoy comienza un nuevo capítulo. Tengo la convicción de que, cuando una organización trabaja unida, con propósito y sin conformarse, está construyendo el camino hacia grandes resultados", afirmó Lawrence Riggio durante la presentación del equipo, ayer, en el Caribbean Cinemas de Plaza Internacional.

El ejecutivo manifestó que asume con profundo orgullo la presidencia de las Águilas y el "enorme compromiso con la historia, la grandeza y el futuro de la organización".

Durante el encuentro con la prensa fueron presentados los uniformes de la organización cibaeña que tiene por objetivo el título que se les esfuma desde 2021, cuando ganaron su trofeo 22. Hay "una convicción que permanece intacta: trabajar para conquistar el campeonato, aunque cada temporada nos obliga a comenzar desde cero". Dijo Lawrence.

La presentación del equipo, aprovechando la ocasión del cine, resultó de manera espectacular con un "spot" que cierra de forma alegórica con el título de una película: "El despertar del Águila".

En otra presentación se refirieron al título siguiente en su meta. "Muy pocos entienden el 23", narra la voz. Y titula lo que sería una película: "Objetivo 23".

Y así siguieron con otras imágenes en referencia a la corona, que incluyó "El fenómeno amarillo".

El mánager, Luis Urueta dijo que la posición de cerrador está aún indefinida, pero en especial por el talento que puede ser repartido.

Sobre la rotación, Urueta dijo que aún no está definida, pero cuentan para los dos primeros días con Joan Adón y Gerson Garabito.

Cristopher Morel ya se entrena con el equipo y estaría desde el primer día y Adalberto Mondesí estará en el equipo y comenzará en el roster de 60 jugadores.