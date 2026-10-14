El derecho Oscar de la Cruz será el viernes (7:30 p.m.) el lanzador abridor de las Estrellas, en el primer juego del torneo 2026-2027 en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, anunció este miércoles el mánager del club, Héctor Borg, en una conferencia de prensa, en el Estadio Tetelo Vargas.

De la Cruz, el líder en ponches propinados (64) en el circuito local la campaña pasada, se medirá a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Micheli, de La Romana.

Jaime Barría será el lanzador abridor de las Estrellas, en el segundo partido del campeonato, y el primero en el Estadio Tetelo Vargas, el sábado (7:30 p.m.).

El domingo (5:00 p.m.), de nuevo en el Estadio Tetelo Vargas y frente a los Toros, las Estrellas tendrán como su serpentinero abridor al zurdo Enny Romero.

El próximo lunes será día de descanso para las Estrellas, y en toda la Liga Dominicana.

El martes (7:15 p.m.) las Estrellas abrirán el montículo con Spencer Bivens, frente a los Leones del Escogido, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, Distrito Nacional.

El miércoles (7:30 p.m.) las Estrellas tendrán como su lanzador abridor a Esmil Rogers, frente a las Águilas Cibaeñas, en el Estadio Cibao, de Santiago.

Weigel será el cerrador

El mánager Borg señaló al derecho Patrick Weigel como el relevista cerrador del conjunto de la enseña verde.

Apuntó que los derechos Luis García y Gregory Santos serán los preparadores de mesa, en el octavo episodio, tarea en la cual manifestó que también podrá usar al derecho Jhan Maríñez, en el inicio de la temporada.

Borg explicó que tendrá disponibles como relevistas de situación al derecho Carlos Belén y al zurdo Oddy Núñez.

La alineación

Sobre la alineación de bateadores de las Estrellas, Borg consideró que la misma será sólida, con varios jugadores que a su juicio serán de impacto, la mayoría de los cuales consideró que harán mucho contacto y se poncharán poco.

Entre esos bateadores mencionó al jardinero Ismael Munguía, de quien señaló fue el líder bateo (.368) de la Liga Dominicana la campaña pasada e indicó que será el primer bateador en la alineación de las Estrellas.

También mencionó a Raymel Tapia, de quien recordó fue el líder en imparables (73) y uno de los mejores jugadores del torneo pasado.

Asimismo, citó los nombres de Harold Ramírez (OF/DH), Josh Lester (1B/3B), César Prieto (INF), Aaron Schunk (SS), Marco Luciano (INF), Oscar González (OF/1B), Leo Bernal (C).

Borg aseguró que se siente confiado en la calidad del núcleo de jugadores de las Estrellas y consideró que uno que otro jugador joven podría sorprender y ser muy útil para el club. Sobre ese particular mencionó los nombres del jugador del cuadro José Devers y el jardinero Alex Ramírez.