Mel Rojas Jr. es símbolo azul en la batería de veteranos del Licey

Mel Rojas ha participado en siete campañas con los azules. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Al recibir el premio Manny Mota, Mel Rojas Jr. adquiere un estatus del símbolo del club para los jugadores activos del Licey.

Los Tigres finalizaron con marca de 21-29 la pasada campaña en la que se vieron afectados con el bateo situacional.

"Ni me acordaba que habíamos quedado último. Es lo mismo que quedar quinto en la regular, igual estás afuera, o lo mismo que terminar en segundo en la final. La meta no es ni el round robin, es ser campeones", dijo Rojas Jr. a Diario Libre.

Viene de una campaña con los totales más altos de su carrera en la pelota invernal en partidos jugados (49), hits (42), remolques (24) y anotadas (26).

Se espera que el pelotero de 26 años haga un aporte contundente al Licey, luego de que su bate estuviera caliente en el verano con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol. Allí bateó para .294 con 17 jonrones (25 dobles y 4 triples, que suman 46 extrabases), además de 65 empujadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/12102026-licey-premio-manny-mota-adriana-suels-27-f2085229.jpg Mel Rojas Jr., al momento de recibir el premio Manny Mota. (ADRIANA SUELS/ DIARIO LIBRE)

Núcleo de veteranos

"La directiva hizo un gran trabajo ya que se mantuvo contacto con los muchachos. Tenemos buenos prospectos, y también veteranos que no se pueden quedar afuera", indicó el jugador nacido en Indianapolis.

Y es ahí donde el valor de Rojas Jr. aumenta al ser parte de un grupo que le duele la causa azul.

Emilio Bonifacio (20 temporadas con el equipo), César Valdez (15), Sergio Alcántara (10), Michael de León (10), Luis Barrera (8), Ramón Hernández (6), Ulises Joaquín (7), Adonis Medina (6), Wander Suero (8) Carlos Contreras (6) y Albert Abreu (5) se encuentran en el pelotón de jugadores que al igual que Rojas Jr. tienen cinco o más campañas con el Licey.

El mánager azul, Gilbert Gómez, cuenta con ese núcleo de jugadores para buscar el campeonato.