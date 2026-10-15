José Ramírez y Junior Caminero van por el desempate en la Serie de Campeonato de la Americana

Junior Caminero (i) y José Ramírez lideran sus equipos en OPS durante los playoffs de 2026. ( JULIO AGUILAR/ MIKE STOBE /GETTY IMAGES VIA AFP )

La denominada "esquina caliente" tiene en la Serie de Campeonato de la Liga Americana a dos peloteros cuyos bates arden a ritmo de merengue.

José Ramírez de los Guardianes, y Junior Caminero de los Rays, son piezas clave para sus equipos que están empatados a un triunfo, y juegan hoy el tercer partido de la serie.

Si se mira por el lado de las proyecciones estadísticas, es crucial para cada club ganar esta tarde cuando Griffin Jax (0-0, 4.50) de los Rays se mida a Gavin Williams (1-0, 1.54) de los Guardianes.

De acuerdo con MLB, en series bajo el formato 2-3-2, el equipo que se queda con el tercer partido gana la serie el 70% de las ocasiones (71-102).

Cambio por lluvias

El partido fue adelantado cinco horas, e iniciará a la 1:00 p.m., debido a que hay fuertes lluvias anunciadas en Cleveland.

Héroes de cada lado

La serie particular en la campaña regular la dominaron los Rays 5-1, con un Caminero que está en apenas su segunda postemporada de por vida, luego de jugar dos partidos en 2023.

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Caminero, que enfrenta al equipo que lo firmó en 2021 por 87,500 dólares, ha dado batazos importantes en estos playoffs como el doble que mantuvo un rally vivo para que los Rays pusieran 0-2 a los Yankees que terminaron por sucumbir en tres juegos. Registra un OPS de .700 en 10 apariciones al plato.

En contraste, Ramírez juega su octava postemporada y con dos jonrones en los juegos 4 y 5 de la serie divisional ante White Sox, resucitó a Cleveland para que el club jugara la sexta Serie de Campeonato de su historia.

Contra Williams, Caminero tiene una empujada y un jonrón en 10 turnos, mientras que Ramírez le batea a Jax .294 (17-5) con tres remolcadas.

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A la Serie Mundial

Sea Ramírez o Caminero que pase a la Serie Mundial, como antesalistas tendrán de frente la vara alta que dejaron sus compatriotas de igual posición Alex Rodriguez (Yankees) y Adrian Beltré (Rangers), figuras claves de sus respectivos equipos.

Ramírez ha llegado a base en 14 juegos consecutivos de postemporada, igualando la segunda racha más larga en la historia de los Guardianes.

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