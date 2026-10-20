Don Bosco firme en la cima y José Horacio Rodríguez logra su primer triunfo en el torneo Moca

Darwin Rosario de Don Bosco driblea el balón ante la defensa de Rafael Balines de La Cancha. ( CEDIDA POR EL TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR DE ESPAILLAT. )

El club Don Bosco mantuvo su paso victorioso y se consolidó en el primer lugar, mientras el José Horacio Rodríguez rompió el hielo al conseguir su primera victoria en el XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

En una jornada de emociones y partidos de alta intensidad, Darwin Rosario y Troy Cracknell se combinaron para anotar 55 puntos y conducir al Don Bosco (5-1) a una ajustada victoria 88-85 sobre La Cancha (3-2), en un encuentro que necesitó dos tiempos extras para definirse en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, a casa llena.

Rosario encabezó la ofensiva con 31 puntos y 13 rebotes, seguido de Cracknell, quien aportó 24 tantos. Cristian Capellán sumó nueve puntos, mientras Jeriel López terminó con siete unidades y 11 rebotes.

Por La Cancha, Oliver García también brilló con 31 puntos, Warlyn Disla aportó 16 y Jeremy Guzmán registró 11 tantos y 15 rebotes.

El encuentro que se definió después de dos tiempos extras a casa llena, en el techado Dr. Ruben Lulo Gitte, coloca al Don Bosco un paso de conquistar la serie regular, del equipo que dirige Jonathan Sarnely Matos, del evento que cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

José Horacio remonta

En el segundo encuentro de la jornada, el club José Horacio Rodríguez (1-5) protagonizó una gran remontada para vencer 82-79 al San Sebastián (2-3) y celebrar su primera victoria del campeonato.

El Imperio Rojo llegó al descanso con ventaja de 43-30 y dominó buena parte del encuentro. Sin embargo, el José Horacio reaccionó en la segunda mitad, realizó los ajustes necesarios y cambió el rumbo del partido para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Darious Montén encabezó el ataque ganador con 20 puntos y 11 rebotes, seguido de Manuel Pérez, con 18 tantos. Juan Cime aportó 12 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, mientras Malfry Sánchez agregó 10 unidades.

Próximos Partidos

La acción del BSE 2026 continuará este miércoles con una doble jornada en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte. A primera hora, desde las 7:00 de la noche, el José Horacio Rodríguez se enfrentará al Don Bosco, mientras que, a segunda hora, a las 9:00 de la noche, San Sebastián medirá fuerzas con La Cancha.