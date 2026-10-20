Jesús Madé, el más reciente de los prospectos número uno que deslumbra en la Lidom

Jesús Madé conectó un jonrón en su primer turno en Lidom. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Jesús Madé es una de las grandes atracciones que justifican pagar una boleta para ir al play en esta fase inicial del torneo otoño-invernal.

Al tronar con un cuadrangular en el primer turno que hizo en la liga, el novato de 19 años avisó que su talento y condiciones son clase aparte.

Desde que el 14 de mayo pasado, cuando Konnor Griffin (Piratas) dejó el sitial tras haber jugado su partido número 38 en Grandes Ligas, Madé es la joya juvenil de mayor ranking de MLB Pipeline.

"Ser el prospecto número uno significa mucho para mí. Pero no tengo presión de que por eso tengo que hacer las cosas bien. Es solo un puesto que tengo ahí arriba y representando a la República Dominicana se siente bien", dijo Madé a Diario Libre.

Meteórico ascenso

Madé, firmado en 2024 por 950 mil dólares por los Brewers, saltó ese mismo año al grupo de los 100 prospectos más cotizados del negocio, tras colocar una línea de .331/.458/.554 en 51 partidos de la Dominican Summer League. El curso pasado bateó .271, con 14 jonrones y 91 empujadas en 122 partidos en Doble A. Su condición de habilidoso ambidextro (60+ en la escala 20-80 en la que 50 es el promedio), poder (60+), y 89 % de contactos a pitcheos en la zona, lo convierten en un peligro.

Tres escogidistas

Álex Rodríguez (Seattle) jugó con el Escogido en 1994, antes de que Baseball America lo presentara en la primavera siguiente como el número uno.

Debutó el 28 de octubre, un juego que ganó el Licey 7-2. A-Rod se fue de 4-1 con 2 errores y un ponche. Del 1994 al 2016, ganó 3 MVPs y una Serie Mundial.

Los escarlatas eligieron a Vladimir Guerrero Jr. con su primer pick del 2017. Empujó 6 vueltas en 26 juegos y es de los cuatro, el que más hits ha pegado (19). Un cambio por José Ramírez (Cleveland) en 2023 lo llevó a los Toros.

Wander Franco fue por tres años el más cotizado de MLB. Los Gigantes lo escogieron en 2019, debutó, pasó a Leones en 2020 por tres peloteros, entre ellos Otto López.