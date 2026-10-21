Los Rays llegan a la Serie Mundial con enorme peso dominicano

Junior Caminero (i) y Freddy Peralta fueron fundamentales en el éxito de los Rays en 2026. ( MIKE STOBE / JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES VIA AFP )

Para que los Rays estén camino a disputar su tercera Serie Mundial a partir del viernes, el bate de Junior Caminero y el brazo de Freddy Peralta fueron pilares fundamentales de la proeza del "modesto" club.

Sin menospreciar el rol del estelar Drew Rasmussen tanto en la regular (16-5, 2.67) como en playoffs (2-0, 1.29), fue el aporte del WAR de Caminero (5.3 de las 25.6 del colectivo ofensivo) y el 7-2 de Peralta en 14 aperturas en total con los Rays lo que catapultó al equipo floridense.

El antesalista de 23 años fue líder del conjunto en OPS (.884) y OPS+ (144), mientras que Peralta ganó el juego (6 IP, 0 CL, 6K) para empatar la serie a uno por bando con Cleveland, relevó 0.2 IP en el sexto ante el grueso de la alineación de los Guardianes para preservar una victoria parcial 2-1 que permitió la igualdad a dos triunfos. El lunes selló el pase a la Serie Mundial (5.1 IP, 1 CL, 3K), méritos que le valieron para convertirse en apenas el tercer lanzador en la historia de MLB en recibir el premio de MVP de una serie de playoffs con un equipo al que llegó a mitad de temporada.

Rival impensado

Peralta llega a la Serie Mundial por primera vez y su rival es Milwaukee, el equipo con el que llegó a la MLB en 2018 y lanzó hasta 2025. En enero pasó a los Mets prefirió un cambio antes que sentarse a negociar una extensión y el equipo no quería perderlo en la agencia libre a cambio de nada, ya que el mocano está en su último año de contrato.

Su breve estadía inestable en Nueva York (5-9, 4.99) cambió radicalmente cuando a su llegada a Tampa en agosto, el coach de pitcheo Kyle Snyder trabajó en su mecánica y repertorio.

En sus tres apariciones en estos playoffs, Peralta tuvo efectividad de 0.75 y 10 ponches en 12 entradas.

Además en esta postemporada, Peralta estableció nuevas marcas personales para pitcheos sobre las 97mph: realizó 29 en el juego 2 y 33 en el juego 6.

Sobre sus hombros

De su lado, Caminero cargó con el ataque los Rays, un desempeño que lo coloca en la conversación al premio MVP de la liga.

Su batalla por interponerse en la carrera a Yordan Alvarez por la triple corona tuvo su clímax cuando el 30 de agosto Caminero llegó primero que el cubano a 42 jonrones. Pete Alonso los superó a ambos con 43.

El quisqueyano terminó tercero en la Liga Americana en remolcadas, hits, dobles, y quinto en OPS.

Pero si de los Rays se trata, Caminero encabezó siete departamentos ofensivos del equipo.

Su producción total fue un 42% por encima del promedio de la liga (wRC+ 142), séptimo mejor registro en la Americana, en una división como la Este en la que se convirtió en el buque insignia de su club como lo fue Ben Rice para los Yankees (149) y Wilson Contreras para Boston (151).