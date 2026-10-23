Milwaukee da el primer golpe ante los Rays en el inicio de la Serie Mundial

El campocorto de los Milwaukee Brewers, Cooper Pratt (izq.), falla la doble jugada durante el Juego 1 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) en el American Family Field en Milwaukee, Wisconsin, EE. UU., el 23 de octubre de 2026. ( EFE )

Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron este viernes 3x2 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol, que vivió un dramático desenlace en la entrada final.

La joven perla venezolana Jackson Chourio y su compatriota William Contreras se combinaron para remolcar dos carreras y pegar cuatro hits en el triunfal regreso de Milwaukee a una Serie Mundial tras 44 años de ausencia.

Los locales tomaron así el mando del primer Clásico de Otoño desde 1980 en el que los dos equipos pugnan por el primer título de su historia.

El segundo episodio de la final, al mejor de siete partidos, se disputará el sábado también en Milwaukee.

Los locales dominaron desde la entrada inicial, en la que anotaron dos carreras, pero Tampa tuvo a su mano darle la vuelta cuando llenó las bases en el último inning.

La confusión se apropió del American Family Field cuando Milwaukee hizo una doble matanza que parecía dar por terminado el partido.

Kevin Cash, mánager de los Rays, salió rápidamente de la caseta para pedir la revisión de la jugada, que fue anulada al detectarse que el pie de Cooper Pratt, campocorto de Milwaukee, estaba fuera de la segunda base por centímetros.

La decisión derivó en una carrera para Tampa con la que se acercaba 3x2 todavía con casa llena.

El cerrador de Milwaukee, Trevor Megill, apagó el fuego al ponchar a Jonny DeLuca y sentenciar el triunfo de los locales.

"Se siente increíble. Los muchachos se asentaron de inmediato e hicieron un gran trabajo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero es bueno conseguir la primera", dijo el capitán Christian Yelich, impulsor de la otra carrera de Milwaukee.

- Racha en playoffs -

Los Cerveceros, el mejor equipo de la temporada regular, se mantienen intratables también en los playoffs, en los que suman ocho victorias y una única derrota.

El triunfo del viernes fue su sexto consecutivo después de que barrieran 4-0 a los Dodgers de Shohei Ohtani, los vigentes bicampeones.

Ante Tampa Bay se apoyaron en Jacob Misiorowski, el más temible abridor del año en las Mayores, que arrancó el duelo con el lanzamiento más veloz en una Serie Mundial.

El diestro, de 24 años, se convirtió en el lanzador más joven desde 1997 en ganar un juego inaugural de Serie Mundial.

"No fue perfecto, pero lo suficientemente bueno para conseguir la victoria", afirmó Misiorowski sobre su actuación.

El estadounidense mantuvo a raya al dominicano Junior Caminero y al cubano Yandy Díaz, que dejaron como principal amenaza al mexicano Jonathan Aranda, que logró tres hits y una base por bolas.

- Aranda sostiene a Rays -

Hasta 43.000 espectadores abarrotaron la cancha de Milwaukee en el primer partido de Serie Mundial que hospedaba la ciudad desde su anterior presencia en 1982, saldada con derrota.

Misiorowski estuvo a la altura del momento y envió el primer lanzamiento directo a los libros de historia de las Mayores.

El estadounidense batió el récord de velocidad en una Serie Mundial desde que empezaron estos registros en 2008, con un misil de 166,5 kilómetros por hora frente al cubano Díaz.

En sus 78 lanzamientos concedió una única carrera, cuatro hits y ponchó a tres rivales en cinco entradas.

La ofensiva de los Cerveceros también pegó temprano.

El venezolano Jackson Chourio, de 22 años, conectó un sencillo al primer lanzamiento del abridor de los Rays, Nick Martínez.

El propio Chourio abrió la pizarra cuando Yelich pegó un triple que rebotó en el guante de DeLuca.

William Contreras mantuvo el asedio con un sencillo que impulsó la segunda carrera de Yelich.

En el cuarto inning, Aranda prendió la reacción de los Rays al recibir base por bolas, avanzar a tercera base con un doble de Caminero y anotar con un rodado al cuadro de Liam Hicks.

Los relevistas de los Cerveceros, incluido el dominicano Abner Uribe, dominaron a Tampa Baya hasta que en el noveno inning el cerrador Trevor Megill permitió sencillos consecutivos de Aranda y Chandler Simpson, dejando a sus rivales con las bases llenas y en posición de remontada.

El propio Megill solventó la situación tras unos minutos de drama en Milwaukee por la acción revisada en vídeo.

"Gran mérito para Trev por volver a enfocarse ahí, hacer algunos pitcheos enormes después de tener esa descarga emocional", le aplaudió Yelich.