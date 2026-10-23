Rays y Cerveceros, una Serie Mundial antisistema

La Serie Mundial que inicia hoy le dará conclusión, con un campeón inédito, a la temporada número 126 del campeonato unificado que se conoce como MLB.

En unos playoffs donde siete de los 12 equipos llegaron con nóminas superiores a los 210 millones de dólares y dentro de las 10 más altas, los modestos de Wisconsin y Florida se disputarán el cetro con nóminas del último tercio, en el caso de los Rays sin alcanzar los 100 millones.

En un año en el que la Liga Nacional conmemora su aniversario número 150, los Cerveceros salen como favoritos en las líneas de Las Vegas para extender a 10 los triunfos del Viejo Circuito cuando, como ahora, se enfrentan los dos mejores récords de cada liga.

Las 14 veces que ha sucedido, la Americana, que juega su temporada 122, solo ha ganado tres veces. El Joven Circuito es representado por los Tampa Bay Rays, franquicia que debutó en 1998, y que tanto en 2008 como en 2020 jugó el "Clásico de Otoño" y no pudo coronarse.

A Milwaukee le sucedió lo mismo en su única experiencia, en 1982.

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Recursos múltiples

Los Cerveceros llegan tras un récord de victorias de la franquicia (103-59).

Hoy se apoyarán en Jacob Misiorowski (16-5, 1.80, 252 ponches), candidato al Cy Young, pero que no ha podido completar cinco entradas en dos salidas durante estos playoffs (0-0, 3.24). Sin embargo, puso a viajar su recta 96 veces por encima de las 100 millas. En una de esas ocasiones, contra San Diego, alcanzó 104.8 mph, la mayor velocidad desde que StatCast empezó en 2008.

Jake Bauers, Brice Turang, Jackson Chourio y William Contreras comandan una versátil ofensiva que se complementa con un bullpen en el que destaca Abner Uribe, líder de holds del equipo con 23. Gary Sánchez (.771 de OPS, 12 HR en 87 juegos) comparte la receptoría con Contreras.

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Ímpetu floridiano

En frente están unos Rays (98-64) cuya estrategia para hoy cambió, y en vez de abrir con el as Drew Rasmussen, lo harán con el veterano Nick Martínez (1-0, 3.00).

Rasmussen irá como segundo en la rotación y Freddy Peralta lanzará en el Juego 3, en Tropicana Field. Junior Caminero, Yandy Díaz y Jonathan Aranda encabezan un ataque que ha demostrado consistencia y capacidad de regreso cuando están abajo en los partidos. El utility Jorge Mateo es parte de Tampa Bay, el equipo que menos se ponchó de toda la MLB (1,145).

Si Caminero marca la diferencia con el bate y el cuerpo monticular responde, además de la estrategia del dirigente Kevin Cash para aprovechar matchups favorables, los Rays de Tampa tienen argumentos para frenar a Milwaukee, que en 1998, pasó a la Liga Nacional.