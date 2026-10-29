Kevin Alcántara empuja tres, Licey regresa y derrotan a los Toros

Kevin Alcántara al momento de conectar un jonrón. ( CEDIDA POR LOS TIGRES DEL LICEY. )

Estevan Florial y Kevin Alcántara conectaron sendos jonrones para ser los héroes ofensivos del triunfo 7-4 de los Tigres del Licey sobre los Toros del Este en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Michael Arias (2-0, 0.00) se quedó con la victoria tras retirar de uno, dos y tres a los bateadores en la quinta entrada, con dos ponches.

La derrota recayó sobre Ángel Felipe (0-1, 5.76), quien permitió dos carreras en un tercio de entrada.

Jean Carlos Mejía (0-0, 0.00) logró su tercer salvamento al lanzar el noveno episodio de manera inmácula.

El conjunto azul tomó la iniciativa desde el primer episodio, cuando Florial desapareció la pelota por el left-center, con Jesús Made en circulación, para colocar el marcador 2-0.

Los capitaleños ampliaron la ventaja en el segundo capítulo. Gustavo Núñez conectó sencillo que permitió a Maxwell Romero Jr. cruzar el plato, mientras Sergio Alcántara avanzaba hasta la segunda base para colocar el encuentro 3-0.

Romanenses respondieron

Sin embargo, los Toros reaccionaron y comenzaron a descontar en la tercera entrada. Gilberto Celestino produjo la primera carrera mediante un elevado de sacrificio que permitió anotar a Rafael Lantigua, mientras Ronny Simon fue puesto fuera en primera base.

Posteriormente, Félix Reyes conectó sencillo al jardín central que llevó al plato a Juan Brito, acercando 3-2 a los taurinos.

La remontada de los subcampeones nacionales continuó en el cuarto episodio, cuando un error de fildeo del torpedero Madé, en un batazo de Simon que permitió que George Valera y Pedro Severino anotaran. De esa manera, los Toros tomaron ventaja 4-3.

Los Tigres regresaron

La respuesta azul llegó en la parte baja del quinto episodio, cuando Kevin Alcántara conectó su tercer cuadrangular de la temporada, un batazo por el jardín izquierdo con Madé en circulación, para devolverle la ventaja al Licey 5-4.

La ofensiva felina agregó otra carrera en el mismo capítulo cuando Ramón Hernández disparó doblete que permitió a Ángel Ortiz anotar desde las bases y amplió la diferencia a 6-4. En el sexto, Alcántara trajo al plato con sencillo remolcador al central a Sergio Alcántara.

Protagonistas ofensivos

Por el Licey, Kevin Alcántara de 2-1, 2 CE, 1 CA, 1 BB; Florial de 3-1, 2 CE, 1CA; Madé conectó tres hits en cuatro turnos y anotó dos carreras, mientras que Sergio Alcántara anotó una vuelta y bateó de 2-1, con un boleto.

Por los Toros, Brito bateó de 1-1, con una carrera anotada y tres boletos, mientras que Félix Reyes terminó de 3-1, con un boleto y una carrera remolcada.