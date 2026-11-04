A un metro de Soto y Harper, el día que Gómez asimiló que estaba en MLB

Gilbert Gómez, coach de primera base y de los jardineros de los New York Mets (n.º 65), permanece detrás de la malla protectora para lanzadores antes del partido contra los Washington Nationals en el Citi Field, el 28 de abril de 2026, en el barrio de Flushing, en el distrito de Queens, Nueva York. ( ELSA/GETTY IMAGES/AFP )

Desde que los Mets lo firmaron con 17 años, Gilbert Gómez veía cada vez más cerca materializar su sueño de llegar a la MLB.

Pero en 2015, y con 23 años de edad, Binghamton (Doble A) fue el techo de su esperanza de llegar como pelotero. El actual dirigente del Licey siguió su camino y el pasado 26 de marzo se estrenó como coach de primera y jardineros en el primer equipo.

Pero finalmente dejó de pellizcarse y confirmar que el Big Show ya no era un sueño el 18 de junio en Filadelfia. Juan Soto (que en sus dos primeros turnos jonroneó) le negoció un boleto a Aaron Nola en la quinta entrada.

Bryce Harper, dos veces MVP de la Liga Nacional, defendía el primer cojín. Gómez, junto a Soto y Harper, sintió por primera vez que había subido a MLB.

"Siempre he sido fanático de ambos. Y estar con los dos en esa misma esquina (del diamante), fue algo que ni en sueños lo imaginé", dijo Gómez a Diario Libre.

Su labor en el terreno

La misión de Gómez es que sus corredores consigan bases extras, sea por robo o rodados en el infied. "Antes del partido, analizamos los brazos (del outfiled rival) que mejor lanzan , los que son erráticos, los tiempos de los pitchers y catchers, entre otros", aseguró Gómez, que espera que los Mets mejoren en 2027.

Según MLB, los Mets se estafaron 83 bases para ocupar el puesto 23 en 2026. Dista mucho del promedio del circuito (109.6) y de la Nacional (117.9).

Gómez y su staff lograron los 83 robos en 117 intentos, un 70.9 % de efectividad, el tercer peor registro de la MLB. Los Filis lideraron con 85 % (105-19).

Mánager en MLB

"No tengo prisa en lograr eso. Me encantaría hacerlo. Cuando pase, si Dios y el béisbol me premian con eso, yo estaré ready" sentenció Gómez, coach de bateo de la selección dominicana que conquistó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Gómez logró el título al frente de los Brooklyn Cyclones (Clase A) de la South Atlantic League en 2025, y previamente condujo al Licey a su corona 24 en la campaña 2023-24.