El cubano Dairon Blanco jugará por tercera vez con las Estrellas Orientales

Dairon Blanco celebra un jonrón con las Estrellas Orientales. ( CEDIDA POR LAS ESTRELAS ORIENTALES )

El jardinero cubano Dairon Blanco ha sido contratado por tercera ocasión por las Estrellas Orientales, informó este miércoles el conjunto verde, uno de los seis que disputan el Campeonato de Béisbol Profesional dominicano.

Las Estrellas esperan que Blanco esté disponible para jugar a principios de la semana próxima.

Blanco jugó para los 'paquidermos' en las temporadas de 2023-2024 y 2025-2026, informó el conjunto en una nota.

Recorrido en Lidom

En la primera de esas dos temporadas, Blanco actuó en 27 juegos y robó 18 bases, con promedio de bateo de .286, en la Serie Regular. Luego bateó .345 en 15 juegos de la ronda semifinal, y .267 en 7 juegos de la serie final.

En la segunda de esas campañas, su actuación se limitó a nueve partidos de la serie regular, debido a una lesión.

La primera incursión de Blanco en la Liga Dominicana fue en la temporada 2019-2020 con los Toros del Este. Repitió en el circuito en la contienda la de 2022-2023, en la que jugó con los Gigantes del Cibao. Luego lo hizo para los Tigres del Licey en la serie final.

En el verano de este año participó con dos equipos en la Liga Mexicana del Pacífico (Saltillo y León). Sumó 38 juegos, tuvo un promedio de bateo de .294, robó 13 bases en 16 intentos.