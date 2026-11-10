Luis Liberato, el trotamundos que por fin ya juega para sus Águilas Cibaeñas

Luis Liberato durante unas prácticas en el Estadio Cibao. ( CEDIA POR LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS. )

Luis Liberato, oriundo de La Canela (Santiago), ha coronado un 2026 en el que jugó en Taiwan, México y finalmente llegó a las Águilas Cibaeñas, con quienes salió campeón en 2020-21 vía el draft de reingreso.

Una petición de su madre para que se moviera al equipo cibaeño fue el móvil por el que el veterano de 11 campañas en Lidom dejó a los Toros, en donde estuvo en los últimos tres años.

Ni siquiera el sótano de las Águilas (6-12), desenfoca a un pelotero acostumbrado a usar la perseverancia para derribar la adversidad.

"La pelota es así. Son cosas que van a cambiar en algún momento determinado, tenemos que seguir enfocados y jugando duro, eso es lo que importa", dijo Liberato a Diario Libre. Hace énfasis en que su madre es "aguilucha desde chiquitica" y él vive a 10 minutos del Estadio Cibao.

Venció el dolor

La pérdida de un tío y un primo en el mismo mes en 2022 (temporada en la que subió a Grandes Ligas luego de nueve años en las menores) se convirtió en una pena que por poco no supera.

"Eso fue muy complicado. Pasé por mucho dolor ese año. Pero mantuve la cabeza firme y sabía que vendrían cosas buenas. Y así fue", asegura Liberato.

Seattle lo firmó en 2012, y este año mostró su valía al jugar para los Fubon Guardians (Taiwan), y los Diablos Rojos (México). "La liga ( de México) me gusta bastante. Allá me han ayudado mucho", indica Liberato, que fue un azote luego de batear para .383 (149-57), OPS de 1.006, 5 jonrones y 27 empujadas en 38 partidos.

Cambios en Lidom

Las mejoras en las condiciones del clubhouse y el terreno de juego de la Lidom, son los cambios principales que Liberato advierte en el país, luego de una experiencia que además lo ha llevado por la KBO de Corea del Sur, en donde bateó .313 (246-77) para los Hanwha Eagles en 2025.