Joshua Báez logra otro sueño en 2026: jugar para el Escogido

Joshua Báez, jardinero de 23 años que pertenece a los Cardenales de San Luis en la MLB, y a los Leones del Escogido en la Lidom. ( CEDIDA POR LOS LEONES DEL ESCOGIDO. )

Según Baseball-Reference, 23,804 jugadores han desfilado por las Grandes Ligas. Joshua Báez no fue uno más de ellos.

El 15 de agosto, se convirtió en el primer pelotero en pegar un jonrón en cada una de sus primeras tres apariciones. Un debut soñado. Pero le faltaban los Leones.

"Era un anhelo de mi familia, verme con el Escogido, y también lo pude cumplir", dijo Báez a Diario Libre.

Nació en Boston, su familia es de Sombrero (Baní), pero residió entre los 7 y los 11 años en el sector El Millón del Distrito Nacional.

Recuerda con alegría su infancia en la capital, cuando estudió en el colegio "Los Arbolitos".

El jardinero derecho de los melenudos cuenta que luego de ser escogido por los Cardenales como el pick 54 (overall) del draft de 2021, su camino en las menores fue difícil, ya que nunca alcanzó Triple A hasta este año.

"Los ponches estaban ahí, pero además tenía que entender lo que había que hacer para ser profesional", indicó Báez que se ponchó 33 veces en 100 turnos, pero terminó con 23 hits, 7 HR, 18 CE y 119 de OPS+.

Con la frase "el béisbol hizo lo suyo", resume el slump de 19-0 luego de su debut. Se preparaba igual, pero nada le salía. Hasta que sacudió su cuarto jonrón.

"Tengo otras metas. Quiero mantenerme en MLB por 10 años" proclamó el jugador que corona un 2026 en el que abrió los ojos de San Luis cuando en Memphis (AAA) pegó 34 HR y empujó 90 en 103 partidos.

El sancocho, moro con guandules, res guisada, y el mangú son los platos criollos que ama, y el outfielder seleccionado por los Leones en 2022, se declara feliz con los escarlatas.