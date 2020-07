$!Aprobados 25 por ciento de asientos en terrazas del Wrigley Field para ver a los Cachorros

El día de apertura está agotado, pero las entradas permanecen para el resto de la serie de apertura de los Cachorros.

Los jugadores pueden o no escuchar los vítores desde allí, pero lo harán desde su propio sistema de sonido.

Cachorros es uno de los equipos que experimentan con la canalización del ruido de los aficionados, como lo hicieron la pasada noche durante el partido entre los equipos formados con los jugadores de la plantilla.

"Me di cuenta de eso", comentó el lanzador Craig Kimbrel. "Es diferente. Todos vamos a tratar de resolverlo a medida que avanzamos. Qué funciona y qué no".

Además del ruido de los aficionados, los Cachorros también colocaron cánticos de ánimo a los jugadores como "Javy, Javy" cuando el campocorto puertorriqueño Javier Báez llegó al plato.

Le preguntaron a Schwarber si le gusta el ruido falso de los aficionados o si prefiere el silencio.

"No me afecta", respondió. "Cuando estamos en la caja de bateo, estamos concentrados en lo que vamos a hacer y eso realmente no nos afecta".

Por su parte, el nuevo manejador de los Cachorros, David Ross, agregó que solo quiere "algo de energía con canciones y un canto de Javy que tocaron. Creo que el equipo del marcador está trabajando en cómo podría ser mejor para ellos".

Todavía no hay indicios de si los Cachorros planean organizar abucheos cuando algo va a favor del oponente, pero hay mucho tiempo para experimentar.